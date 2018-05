Museu do Oriente recebe festival de street food este domingo

O Museu e a Fundação Oriente estão em festa, cada um a apagar as suas velas – o museu faz dez anos e a fundação 30. Este domingo, o museu será palco de um festival de street food com muitas especialidades asiáticas, jogos tradicionais e visitas.

Já lhe tínhamos dado o plano das festas por aqui, que decorrem até 27 de Maio com entradas gratuitas aos domingos, mas é já no próximo que um dos pontos altos da programação acontece e onde a jóia da coroa é a gastronomia. Das 11.00 às 19.00, no logradouro e acesso pedonal do Museu, prepare o estômago para as especialidades asiáticas que têm presença assegurada, como é o caso do restaurante Bonsai (cozinha japonesa), o Calcutta (cozinha indiana), a carrinha da Coal Street Food, A Bucha, a Merenda Portuguesa, os gelados Beijo na Boca, e ainda pode contar com um churrasco filipino.

Entre as paragens nas várias bancas de street food, entretenha-se pelo meio com as visitas à la minute, que convidam a conhecer, em apenas 15 minutos, uma peça específica do espólio do Museu do Oriente, demonstrações de massagens tailandesas, pintura de mãos com henna, um calígrafo chinês a exemplificar a sua arte e jogos tradicionais orientais. Pode consultar toda a programação e horários das actividades do dia aqui.

Museu do Oriente. Av. Brasília, 352. Dom 11.00-19.00. Entrada livre.

+ Há um baile especial no Museu de Lisboa

+ O festival Grant’s Stand Together chega ao São Jorge