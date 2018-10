Museu dos doces despede-se de Lisboa com três jantares de Chakall

Depois de três meses em Marvila, o museu pop up The Sweet Art Museum fechou em Setembro, mas antes de se mudar de armas e bagagens para o Porto, recebe três jantares nos dias 11, 12 e 13 de Outubro, com menus de degustação preparados por Chakall.

Como seria de esperar, nem a despedida oficial deixa de ser doce e instagramável, como foi sempre experiência neste museu que provocou romarias a Marvila. Os jantares The Sweet Experience Dinner by Chakall decorrem em três salas do museu – a Candy Wash, a Gummy Game e a Pop Circus – e acontecem em dois turnos cada dia, um às 20.00 e o outro às 22.30, com 34 lugares disponíveis. O menu é composto por dez degustações, preparadas por Chakall exclusivamente para cada jantar. Apesar de não se saber muito, conte com um verdadeiro arco-íris no prato.

Durante o jantar, a organização oferece a cada convidado uma fotografia polaroid, para a posteridade.

O preço ainda não foi definido, mas as reservas já estão abertas através do email events@sweetartmuseum.pt.

