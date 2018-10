Os sítios mais instagramáveis em Lisboa

O estilo minimalista fala por si. As plantas, o mármore e as cores claras dão o mote para pegar no telefone e começar a disparar. O Dear Breakfast quer prolongar (e melhorar) as manhãs, com ovos de todas as maneiras e feitios, tostas e sumos naturais. Há ovos Benedict (ovos escalfados, bacon, molho holandês, 9€), Royal (com salmão, 9€), Florentine (espinafres, croutons, molho holandês, 7€) e Rothko (com um ovo cozinhado no meio de um pão brioche, com chouriço e tomate, 9€), além dos tradicionais ovos mexidos (6€ ou com trufas pretas por mais 4€), cozidos (4,50€) e omeletes (6€). Toda a atmosfera foi pensada ao pormenor para ser uma boa maneira de começar bem o dia — e para ficar bem nas redes, convenhamos. Só assim se explica que meia cidade se anda a instagramar aqui, com mais ou menos fervor por ovos.