Museu dos doces em Marvila abre a 31 de Maio

Já lhe tínhamos dito que este mês Marvila ia receber um museu de doces pop-up. Mas a novidade agora é que o The Sweet Art Museum abre oficialmente no dia 31 de Maio na morada mais doce da cidade – junto à Rua do Açúcar.

Os bilhetes custam 20€, mas até à data de abertura é possível comprar em período pré-venda a 15€, e incluem algumas degustações de doces ao longo do percurso da exposição.

“Nos Estados Unidos há vários locais deste tipo que nós tivemos oportunidade de visitar. Portanto decidimos que tínhamos mesmo de trazer este conceito para Portugal”, explica à Time Out Carla Santos, que não está sozinha nesta aventura – ao seu lado está Hugo Silva. São eles os grandes mentores desta espécie de museu itinerante, que vai estar em Lisboa apenas durante três meses. Depois disso vai seguir até outras localidades no país. “O objectivo maior é que os visitantes vivam a felicidade de forma espontânea e que tenham uma experiência visual incrível.”

O The Sweet Art Museum terá um artista nacional nas suas edições, e nesta primeira paragem será Maria Imaginário a artista convidada e responsável pela instalação artística na sala Lucky Fruit, onde as frutas ganham novas cores e texturas.

A par desta sala vão estar mais sete, todas com experiências interactivas e digitais onde a realidade anda de mãos dadas com a fantasia. São elas a Happy Hall, Ice Cream Land, Gummy Game, Candy Wash, Pop Circus, Sweet Dreams e a Splash Mallow Pool – a famosa sala com uma piscina de marshmallows.

The Sweet Art Museum Lisboa. Rua José Domingos Barreiros, Ed. 5, cruzamento com Rua do Açúcar (Marvila).

