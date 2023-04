Música, comida e uma caça ao tesouro no Palácio de Monserrate

No próximo domingo, o Palácio de Monserrate vai celebrar a Primavera em dois momentos: visitas à Sala da Música e uma caça ao tesouro com brunch incluído.

Para celebrar o regresso da Primavera, o Palácio de Monserrate vai albergar duas actividades para os amantes de música e para os pequenos exploradores. Neste domingo, terá a oportunidade de ouvir melodias românticas na Sala da Música e de participar numa edição especial da caça ao tesouro em Monserrate, também a pensar em toda a família.

Os momentos musicais na Sala da Música vão decorrer entre as 11.00 e as 13.00 e das 14.00 às 16.00. A música estará a cargo do pianista Nuno Margarido Lopes e da soprano Mariana Catello-Branco, que trazem melodias de compositores românticos, como Puccini, Johann Strauss, Donizetti e José Vianna da Motta, presenteando aos visitantes com a música que caracterizou a época em que o palácio foi erguido, ou seja, meados do século XIX.

Com sessões às 10.00 e às 14.30, decorre também a caça ao tesouro em Monserrate, um programa para famílias. Esta vai ser uma edição especial denominada como “Caça ao Tesouro em Monserrate – Rumo à Casa de Chá”. A actividade, com a duração de uma hora e meia, convida pais e filhos a explorar os jardins do palácio, onde para superar o desafio e alcançar o objectivo, é fundamental trabalhar em equipa e estudar bem o mapa do recinto.

O programa termina na Casa de Chá do Parque de Monserrate. Em seguida, os participantes têm direito a um brunch composto por scones, pães variados, iogurte, granola, quiche, bolo, panquecas, sumo, chá e café, entre outros ingredientes indispensáveis.

O evento na Sala da Música é de participação gratuita mediante a compra do bilhete para o parque e palácio, com um custo de 8€ para adultos e de 6,5€ para os jovens. Já as entradas para a caça ao tesouro, que incluem o brunch/lanche, vendem-se exclusivamente no site da Parques de Sintra e custam 16€ por participante.

Palácio de Monserrate (Sintra). Dom 10.00-16.00. 6,5€-16€

Texto editado por Mauro Gonçalves.

