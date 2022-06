Música, dança e uma poção mágica. Vá receber o Verão à maneira celta

A caminhada do Solstício de Verão acontece na mística vila de Sintra já no dia 21. O convite é da Lynx Travel.

Era costume dos povos celtas que habitavam Sintra há milhares de anos celebrarem o solstício de Verão com uma festa à volta da fogueira. Este ano, e em jeito de viagem ao passado, a Lynx Travel recupera a tradição antiga com uma Caminhada Celta no dia 21 de Junho pela Serra de Sintra.

A caminhada de cerca de cinco quilómetros começa junto ao Palácio Nacional de Sintra e segue noite dentro, por trilhos ancestrais, até ao local onde será realizado um ritual de celebração, com direito a danças, músicas celtas e uma bebida afrodisíaca — a que chamam poção mágica. Desta vez, em vez de roupa confortável pede-se que vá vestido a rigor, com peças totalmente brancas. Já o calçado, a água e os snacks são os do costume neste tipo de programas. O ponto de encontro é às 20.30, nas escadinhas do palácio.

O passeio tem um custo de 10 euros (5 euros para crianças dos 6 aos 12 anos). A inscrição é obrigatória e só é garantida através de transferência bancária (NIB: 0033 0000 0010 7863 2250 5/ Mbway: 917940888). O comprovativo de pagamento deverá ser depois enviado até ao dia 20 de Junho por SMS ou para o email lynxtravel11@gmail.com, juntamente com o nome completo, número do Cartão de Cidadão e data de nascimento do participante.



