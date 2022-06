Neste novo estúdio em Lisboa, pratica-se yoga a olhar para o céu

Numa rua perpendicular à do supermercado Miosótis e a dois passos do restaurante biológico My Mother’s Daughters, há mais um estúdio de yoga que vem reforçar a zona de São Sebastião enquanto pólo de negócios e projectos que põem a saúde e o bem-estar em primeiro plano.

Mas a localização do Yoga Room Lisbon foi meramente acidental, como conta Sónia de Moura, 43, a responsável pelo espaço aberto há pouco mais de um mês. A luso-descendente apaixonou-se pela prática em Bruxelas e, quando decidiu mudar-se com a família para Lisboa, não imaginou deixar o tapete de lado. "Encontrei muitos lugares, muitos estúdios, uma comunidade top, mas dispersa, em lugares mais pequenos", explica à Time Out. "Observei o mercado e decidi chamar o fundador do Yoga Room [que conta com seis espaços em Bruxelas e três em França] e desafiá-lo para aplicar o conceito em Portugal”.

Só que "em Lisboa não foi fácil encontrar este tipo de espaço", admite Sónia, que nem queria acreditar quando descobriu finalmente o espaço de 450 metros quadrados, com um pé direito alto e cheio de luz natural, mesmo estando o coração do estúdio no piso subterrâneo – só a recepção fica no piso térreo.

Ricardo Lopes

Para lá da escadaria, avista-se uma decoração e acabamentos de estilo industrial. Quem frequentar o estúdio fará um percurso sempre numa só direcção: da zona para retirar os sapatos segue-se para os balneários, daí para um pequeno hall com uma enorme clarabóia e, por fim, uma zona de lazer com água aromatizada à disposição até que chegue a hora da aula.

E por falar em aulas, estas acontecem das 07.00 às 22.00, todos os dias, com vários tipos de yoga e 13 professores distintos. "Alguns vão gostar de um yoga mais meditativo, outros vão gostar de algo mais dinâmica e desafiante, outros vão gostar mais de hot yoga. Nós concentramos tudo no mesmo espaço", afirma a responsável, garantindo que antes mesmo de abrir portas o Yoga Room Lisbon já tinha angariado 200 membros, entre lisboetas e uma comunidade internacional que já praticava a modalidade.

Ricardo Lopes

O espaço conta com duas salas, com capacidade para 35 ou 50 tapetes. "O nosso conceito é ter as salas já completamente equipadas com os tapetes e todos os equipamentos necessários para o ioga", diz Sónia. Ainda assim, os praticantes são livres de trazer o seu equipamento se assim desejarem.

A sala maior tem ainda uma particularidade: painéis que aquecem para climatizar o ambiente para sessões de hot yoga. O que ambas contemplam é uma vista sobre o céu, graças a círculos que desvendam luz para todo o espaço.

Há várias modalidades de preços, para períodos de três meses, seis meses ou um ano. O custo de uma aula avulso é 18€. Durante as próximas semanas está disponível um pack discovery, que por 65€ permite o acesso a todas as aulas todos os dias, durante 30 dias.

Rua Doutor António Cândido, 15B (São Sebastião). www.yoga-room.pt. Seg-Dom. 07.00-22.00.

