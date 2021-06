Música no Parque: novo festival anima as noites de Cascais em Julho

Só se vai ouvir música portuguesa no novo festival de Verão. O cartaz ainda não está fechado, mas já tem data e local marcado.

O Parque Marechal Carmona e o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, são os dois espaços que irão acolher, entre 22 e 31 de Julho, o festival Música no Parque, organizado pela Live Experiences, também responsável pelo EDP cooljazz que este ano não se realiza.

Apesar de o cartaz ainda não estar fechado, já há grandes nomes confirmados para subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo. O concerto dos Xutos e Pontapés marca o arranque do festival na quinta, 22 de Julho. Seguem-se Os Quatro e Meia, na sexta, 23, e Fernando Daniel, no sábado, 24.

A semana seguinte começa com o popular projecto Deixem o Pimba em Paz, que a 29 de Julho volta a juntar Bruno Nogueira, Manuela Azevedo e Filipe Melo. A fadista Carminho sobe ao palco na sexta, 30. E Dino D'Santiago encerra a semana, e o mês, com um concerto marcado para sábado, 31.

Os bilhetes custam entre 10 e 25€ e vão estar à venda a partir de sexta-feira, nos locais habituais. Pode ir acompanhando as novidades no site oficial do festival.

