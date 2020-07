Musical Evita adiado para 2021

A data ainda está por anunciar, mas a estreia do espectáculo sobre a vida de Eva Perón, artista e líder política argentina, foi adiada para o primeiro semestre do próximo ano.

O musical Evita, de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, estava previsto estrear em Lisboa e no Porto, numa versão inédita e 100% nacional, já em Outubro. Mas a produção acabou por decidir adiar o espectáculo, que agora levará a palco mais de uma centena de artistas portugueses apenas em 2021.

Com encenação de Pedro Ribeiro e coreografia de Sofia Loureiro, a produção de Armando Calado, que em 2019 trouxe a Portugal O Fantasma da Ópera, contará com Madalena Alberto a interpretar a artista e líder política que, nascida no seio de uma família pobre, se tornou a mulher mais poderosa da América Latina. FF interpretará o narrador Che e Mário Redondo será Juan Domingo Perón, marido de Eva, militar, líder político e presidente da Argentina durante três mandatos, de 1946 a 1974.

Apesar de as novas datas ainda não estarem fechadas, os locais previstos para as estreias mantêm-se: a Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e a Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes já adquiridos para as datas previstas inicialmente continuam válidos para as novas datas, a anunciar brevemente.

