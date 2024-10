Na barra japonesa do Praia no Parque, há quatro sábados que não serão iguais aos outros

Paulo Alves chegou ao Praia no Parque há menos de um ano e já está a fazer das suas. Durante quatro sábados, a começar já no próximo dia 19, o chef vai partilhar o protagonismo na barra com convidados. Chamou-lhe “Barra Aberta” e o menu é sempre diferente. Rui Rosário (SUGOI!), Lucas Azevedo (Ryoshi), Daniel Estriga (Conceito) e André Cruz (Feitoria) farão o menu a meias com Paulo Alves. O ponto de partido será sempre um ingrediente, revelado apenas no momento.

“Serão quatro almoços únicos de Barra Aberta, nos quais os quatro chefs convidados – dois especialistas em gastronomia japonesa, outros dois em cozinha contemporânea – vão dar o seu input criativo na criação de um menu que não girará necessariamente à volta de sushi ou crus”, resume o comunicado de imprensa sobre a iniciativa do Praia no Parque.

O primeiro almoço especial está marcado já para o dia 19 e conta com um regresso. Rui Rosário, hoje à frente do SUGOI! no 8 Marvila, volta ao local onde em tempos partilhou a barra com Lucas Azevedo, o segundo convidado de Paulo Alves.

Hayley Kelsing Lucas Azevedo e Rui Rosário

E não será exagero dizer que foi Lucas Azevedo quem tornou o Praia no Parque num destino, à partida nada óbvio, para uma experiência de excelência na gastronomia japonesa. O chef, que entretanto abriu o Ryoshi no Cais do Sodré, regressa à barra no dia 2 de Novembro. Já no dia 30, é Daniel Estriga, do Conceito, em Bicesse (Cascais), que unirá a sua cozinha à de Paulo Alves. Por fim, a 7 de Dezembro, o chef residente partilha a barra com André Cruz, chef do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin.

Os almoços têm o preço de 80€ (sem bebidas), havendo a possibilidade de pairing com vinhos ou até cocktails de assinatura. A reserva antecipada é recomendada, já que na barra os lugares são limitados.

Praia no Parque, Parque Eduardo VII. 19 Out, 2 e 30 Nov e 7 Dez. 80€

