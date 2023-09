Na Buchholz, a festa dos 80 anos faz-se de conversas e música

A Livraria Buchholz já está de portas abertas depois de uma temporada encerrada para renovações. A festa do 80.º aniversário arranca às 18.00 desta quinta-feira, 28 de Setembro, e prolonga-se até às 22.00, com três conversas e um concerto.

A primeira conversa desta tarde, às 18.30, vai debruçar-se sobre a “Buchholz: 80 anos de Histórias”, com Jaime Gama e Paulo Portas. Segue-se uma conversa sobre a chancela “Caminho, dos novos autores ao Nobel”, com o psiquiatra e escritor Daniel Sampaio e o editor Zeferino Coelho (19.00); e outra sobre a “Dom Quixote, Snu Abecassis e O Idealismo na Edição”, com Cândida Pinto e Pedro Sobral. Mais tarde, pelas 20.00, há concerto do Manuel Oliveira Trio.

Aberta de segunda a sexta-feira, das 10.00 às 19.00, e sábados, das 10.00 às 14.00, a livraria Buchholz está de cara lavada e agora também conta com uma zona dedicada à música, com curadoria da Flur, e à arte, em parceria com a ICON Shop. Poderá ficar a saber mais na próxima edição da revista trimestral da Time Out Lisboa.

Rua Duque de Palmela, 4 (Avenida da Liverdade). 28 Set (Qui) 18.00-22.00. Entrada livre. Horário de funcionamento: Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-14.00.

+ Mais um lançamento de livros? Sim, mas este é literal e pelas mãos dos autores

+ Para os fãs de Fantasia, este fim-de-semana todos os caminhos vão dar a Telheiras