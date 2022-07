O Festival de Ostras do restaurante de Alcantâra quer inspirar provas do bivalve aos fins-de-semana. A ideia é harmonizar com espumante.

O convite é de Ewa Kubik, a proprietária do 31 d’Armada, que desafiou o chef Tiago Zucarelli a criar uma nova proposta com ostras. O trio de bivalves vem da Ria Formosa, no Algarve, e chega à mesa fresco, com vinagrete de manga, molho de laranja e sementes de romã.

Servido todos os sábados e domingos a partir das 18.00, o trio de ostras fica a 9,90€ e poderá ser harmonizado com espumante, a copo (9€) ou garrafa (35€). O rótulo servido é o Espumante Vértice Bruto, produzido pela Caves Transmontanas em Alijó, região do Douro.

Há ainda animação musical, graças ao projecto independente “Música na Praça”, que acontece na Praça da Armada, entre as 19.00 e as 21.00, com Wilany a apresentar versões acústicas de músicas.

