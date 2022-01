Na Estrada de Benfica, em Benfica, há uma exposição sobre o Benfica

O Palácio Baldaya, em Benfica, recebe, até ao dia 20 de Março, a exposição "Benfica – O Lugar que somos". A mostra, que inaugura esta sexta-feira, às 18.30, com a presença do actual presidente do clube, Rui Costa, pretende desvendar "tudo sobre a ligação entre a freguesia de Benfica e o Sport Lisboa e Benfica", lê-se em comunicado.

A exposição no espaço cultural, fruto de uma colaboração entre a Junta de Freguesia de Benfica, a Direcção de Património Cultural do Sport Lisboa e Benfica e o Gabinete de Estudos Olisiponenses, revela não só "os edifícios e terrenos partilhados" ao longo do tempo como o impacto do clube (que, aquando da sua fundação, dava pelo nome de Sport Lisboa) no desenvolvimento da freguesia.

DR

A iniciativa conta ainda com uma programação paralela dirigida a escolas e famílias, "com atividades que incluem percursos pela freguesia e uma oficina criativa, para mostrar as personagens marcantes e as ligações entre estas duas entidades", adianta o mesmo documento. Os detalhes destes eventos, que tomarão forma nos próximos meses, ainda não foram revelados.

Estrada de Benfica, 701. 15 de Janeiro a 20 de Março. Seg-Sáb 09.00-22.00, Dom 09.00-18.00.

