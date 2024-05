Na Feira do Livro, a Filmin vai oferecer uma subscrição aos clientes da Leya

Falta pouco mais de uma semana para o arranque da Feira do Livro, que volta a ocupar o Parque Eduardo VII entre 29 de Maio a 16 de Junho. Este ano, a Filmin marca presença, através de uma parceria com a Leya: quem comprar um livro nas bancas da editora, recebe um código promocional que equivale a um mês gratuito de subscrição na Filmin. Também a partir de 29 de Maio, a plataforma estreia em exclusivo cinco documentários literários que se associam a outros já disponíveis na plataforma. Stephen King, Bret Easton Ellis, Charles Baudelaire, Umberto Eco, Jean-Paul Sartre e Albert Camus são os autores em destaque.

É no canal Filmin Books que ficarão disponíveis os documentários em estreia, onde já é possível ver documentários como Sophia, na Primeira Pessoa (2019), de Manuel Mozos; ou José e Pilar (2010), de Miguel Gonçalves Mendes, só para dar dois exemplos ligados à literatura portuguesa. A partir de 29 de Maio são cinco as novidades. Como Stephen King: Um Mal Necessário (2020), de Julien Dupuy, sobre o lado mais pessoal do grande mestre do terror na literatura, autor de muitos livros adaptados à televisão e cinema, como It ou The Shining. Também em estreia no catálogo estará American Psycho: Bret Easton Ellis (2021), de Jean-Christophe Klotz, sobre o autor do polémico romance Psicopata Americano, também adaptado ao cinema, uma história perturbadora que se tornou um livro de culto, sobre um assassino em série que trabalha como banqueiro de investimentos.

©DR 'American Psycho: Bret Easton Ellis' (2021), de Jean-Christophe Klotz

Seguem-se os clássicos. A Filmin irá lançar Jeanne e Baudelaire (2022), de Régine Abadia, documentário que se foca na história de amor entre Charles Baudelaire e uma mulher negra na Paris do século XIX, antes da abolição da escravatura em França, que inspirou vários poemas da sua obra. Do mesmo país, estreia Sartre e Camus: O fim de uma amizade (2014), de Joel Calmettes, que recorda os motivos que levaram ao desentendimento entre dois dos maiores vultos da literatura francesa, Jean-Paul Sartre e Albert Camus, com recurso a testemunhos pessoais, imagens de arquivo e a uma gravação inédita entre os dois. O quinto documentário em estreia é Umberto Eco – A Biblioteca do Mundo (2022), de Davide Ferrario, que abre as portas da biblioteca do autor de O Nome da Rosa. O realizador tinha colaborado com Eco para uma instalação do pavilhão italiano da Bienal de Veneza de 2017, sobre o tema da memória e da relação com os livros deste escritor/filósofo.

