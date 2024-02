Na nova casa da Livraria das Insurgentes, há workshops, uma feira e muita música

No dia 2 de Março, as Insurgentes abrem um novo ciclo com a promessa de levar muita animação à Mouraria. A entrada é gratuita.

É na Renovar a Mouraria, no Beco do Rosendo, que a Livraria das Insurgentes encontrou a nova casa. A 2 de Março, celebra-se este novo ciclo com um programa que inclui workshops, conversas, uma feira e muita música. A festa faz-se das 11.30 às 22.00 e a entrada é gratuita.

A Livraria das Insurgentes é um projecto feminista interseccional que divulga livros escritos por mulheres, pessoas não-binárias e oprimidas pelo sistema patriarcal. Agora, vai poder fazê-lo a partir de um novo espaço – a Associação Renovar a Mouraria.

A 2 de Março, um sábado, dá-se oficialmente entrada na nova residência. Entre as 11.30 e as 13.30, decorre uma oficina para crianças organizada pela oficina lúdica e artística Folheando. Das 15.00 às 16.30, a Livraria das Insurgentes lidera um workshop de manifestos insurgentes. A partir das 14.00, a Feira Insurgente reúne várias bancas no pátio da associação.

A comida também não vai faltar e terá mão da Cooperativa Bandim. Para acabar a festa em bom, entre as 18.30 e as 22.00, a DJ A Minha Vida Dava Uma Banda Sonora promete muita animação.

Antes, na segunda-feira, 26 de Fevereiro, a livraria abre oficialmente ao público. O horário é das 13.00 às 18.00, de segunda a sexta.

Beco do Rosendo, 8 (Mouraria). Sáb 2 Mar. 11.30-22.00. Entrada gratuita

