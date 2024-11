Não é um rumor: Apple TV+ anuncia “documentário definitivo” sobre os Fleetwood Mac

O percurso dos Fleetwood Mac é tão marcado por dramas internos que seria o suficiente para inspirar uma telenovela com centenas de episódios. Não vai chegar a tanto. A história do grupo vai ser contada num documentário, ainda sem título e sem data de estreia, produzido pela Apple TV+, conforme anunciou a plataforma de streaming esta terça-feira, 19 de Novembro.

Os divórcios, traições e consumo excessivo de drogas – a banda chegou a considerar acrescentar um agradecimento ao dealer nas notas de Rumours, embora tenham abandonado essa ideia depois de o próprio ter sido assassinado – poderiam ter tingido o legado do grupo, mas as canções imaculadas que criaram ao longo dos anos, de “Oh Well” a “Dreams”, de “Green Manalishi” a “Rhiannon”, mantiveram-no firme.

Agora, os sobreviventes do grupo vão ter oportunidade de pôr tudo em “pratos limpos”. Este vai ser o primeiro documentário autorizado dos Fleetwood Mac e contará com a participação dos integrantes.

O projecto vai ser realizado por Frank Marshall, nomeado para cinco Óscares e responsável por trabalhos aclamados como The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020) ou The Beach Boys (2024).

"Estou fascinado pela forma como esta incrível história de enorme conquista musical surgiu", disse o realizador Frank Marshall, citado pela Apple em comunicado. "Os Fleetwood Mac conseguiram, de alguma forma, fundir as suas vidas pessoais, muitas vezes caóticas e quase operáticas, na sua própria história em tempo real, que depois se tornou numa lenda. Este será um filme sobre a música e as pessoas que a criaram".

O grupo por onde passaram artistas como Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Peter Green, Mick Fleetwood ou John McVie, teve um ressurgimento recente numa geração mais jovem graças a um TikTok viral de Nathan Apodaca, que surgia a andar de skate enquanto ouvia “Dreams”. A história da banda influenciou os populares livros Daisy Jones & The Six, mais tarde adaptados a uma série, introduzindo músicas como “Landslide” ou “Go Your Own Way” a uma nova audiência.

A plataforma de streaming da Apple TV+ tem apostado em desenvolver produções originais ligadas a conteúdos musicais. Neste catálogo pode encontrar, por exemplo, a série 1971: o ano em que a música mudou tudo (2021), The Velvet Underground (2021) ou A História dos Beastie Boys (2020).

