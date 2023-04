Nas praias de Cascais, o Verão começa já esta sexta-feira

Das onze praias balneares do concelho de Cascais, seis têm vigilância ao longo de todo o ano. Mas as outras cinco não vão esperar pela chegada do Verão: é já a partir de segunda-feira, dia 1 de Maio, que contam com apoio de nadadores salvadores a 100%. À boleia dos dias quentes que já se têm feito sentir, a Câmara Municipal anunciou que vai antecipar a época balnear – e o momento será assinalado esta sexta-feira na Praia do Tamariz, junto à piscina oceânica. As praias da Cresmina e das Avencas são as únicas que ainda passam o fim-de-semana sem assistência, que chega então no feriado.

Em comunicado, a câmara anunciou que serão 54 os nadadores salvadores envolvidos nesta operação alargada de apoio aos banhistas, grande parte da associação Brave Heart. Estes elementos contarão com vários meios para casos de emergência, como desfibrilhadores automáticos externos, planos rígidos, comunicações VHF ou veículos moto-quatro. A Estação Salva-Vidas de Cascais vai continuar a funcionar 24 horas por dia e contará com nove tripulantes, enquanto a Polícia Marítima de Cascais terá 18 elementos no terreno, equipados com três viaturas TT, uma Moto 4x4, uma embarcação e uma mota de água.

Esta aposta está relacionada não só com o calor que já tem estado, mas também com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que deverá encher ainda mais os areais da Linha no Verão. “O grande desafio que nos espera este ano é a JMJ, com 60 a 70 mil jovens a dormir em Cascais e a passar aqui as manhãs e tardes quando não houver programa em Lisboa,” disse Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, citado no comunicado de imprensa. Entre 24 de Julho e 6 de Agosto, está prometido um reforço de nadadores-salvadores, vigilância e limpeza.

