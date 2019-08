Até ao final do mês, o fado ecoa pelas ruas de Lisboa. Em Alfama, no Castelo ou na Mouraria, basta escolher.

Em Alfama, no Castelo e na Mouraria, todas as sextas, sábados e domingos, até ao final de Agosto, o fado sai à rua. As Visitas Cantadas partem do Jardim do Recolhimento, da Rua dos Corvos e do Largo de São Cristóvão, às 18.30 e são gratuitas.

A parceria entre o Museu do Fado e a junta de Santa Maria Maior promete tirar a música de dentro das casas de fado e dar a ouvir a guitarra portuguesa de Sérgio Costa e a viola de Ivan Cardoso na rua. Na próxima sexta-feira, dia 16, Inês Pereira dá voz a uma sessão na Mouraria. Pedro Galveias canta no sábado (dia 17), no Castelo, e Jaime Dias no domingo (dia 18), em Alfama.

Na semana seguinte, Lena Silva sobe ao Castelo, no dia 23. Ricardo Mesquita passa por Alfama no dia 24, e Fátinha Garcia encerra a programação no domingo, na Mouraria.

+As melhores casas de fado em Lisboa

+Roteiro do fado na cidade