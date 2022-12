Nascida em Taiwan, a Gong cha abriu em Lisboa para conquistar os fãs de bubble tea

A marca de bubble tea Gong cha, que já conta com mais de 1800 lojas em todo o mundo, já chegou a Portugal. A primeira loja no país inaugura este sábado, dia 17, no Chiado, na Rua Nova do Almada. Para os primeiros 100 clientes, na compra de um chá de bolhas, há a oferta de um segundo. Para os restantes, há 15% de desconto durante todo o dia, uma promoção que se repete no domingo. Está ainda prevista uma actuação das Phoenix, um grupo de K-pop português.

“A Gong cha tem um sistema de franchising global, mas ainda não havia nenhuma loja em Portugal. Eu estava à procura de um projecto interessante para trazer para cá, porque queria mudar-me [de Espanha] e foi um encontro de necessidades. Começámos à procura do espaço à distância e chegámos no Verão”, diz a proprietária, a brasileira Amélie Morisot, que fez carreira na Coca-Cola, onde trabalhava em marketing de bebidas. “Esta localização pareceu-nos a melhor, porque, para uma primeira loja, é importante estar mesmo num ponto nevrálgico da cidade, como o coração do Chiado.”

© Mariana Valle Lima Gong cha, na Rua Nova do Almada

O chá de bolhas é uma invenção que já vem de 1980, altura em que apareceu pela primeira vez em Taiwan. Foi também em Taiwan que a Gong cha – cujo nome significa chá de tributo – nasceu, em 2006. A seguir ao Reino Unido, onde agora está sediada, e à Bélgica, Portugal é o terceiro país europeu a acolher a marca, que tem mais de 600 combinações diferentes da bebida. Em Lisboa, o menu irá crescer paulatinamente, oferecendo produtos sazonais e de edição limitada. É ainda possível adicionar toppings a gosto – espuma de leite, pérolas de tapioca, gelatina de coco, geleia de ervas e pedaços de bolacha – e personalizar os níveis de açúcar e gelo.

“Esta oferta tem imenso potencial em Portugal, porque 35% dos refrigerantes consumidos cá são chás frios. Por outro lado, também há um interesse significativo em sumos de frutas e nós temos várias bebidas que misturam chá com xaropes de fruta”, conta-nos Amélie, antes de destacar o facto de os produtos serem preparados com folhas de chá, que são trocadas a quatro horas, tal como as próprias pérolas, e haver opções para vegetarianos ou intolerantes à lactose. “Só há três bebidas com leite de verdade. A maior parte dos nossos milk tea na realidade só levam um creme vegan. E temos ainda toda uma série de mistura de chá com frutas, com sabores como morango, maracujá e melão.”

© Mariana Valle Lima Strawberry Matcha (4,55€)

Entre os bestsellers, encontra-se o dirtea (5,75€), um chá preto com pérolas de tapioca, espuma de leite doce e pedaços de oreo; o milk tea with pearl (4,75€), com chá preto, creme vegan e pérolas de tapioca; e o strawberry matcha (4,55€), com chá matcha e pérolas de tapioca com sabor a morango. “Tenho também de recomendar o QQ Passion Fruit [um bubble tea de maracujá e chá verde], que acho especial e diferente.”

Os preços variam entre os 3,75€ e os 5,55€, com cinco toppings disponíveis a 0,65€ cada. Se quiser a sua bebida quente, são mais 0,70€. “Estamos ainda a trabalhar numa proposta de complemento de comida, mas terá sempre um papel secundário”, revela Amélie, adiantando ainda a abertura de duas novas lojas para 2023. “Ambas no Porto.”

Gong cha, Rua Nova do Almada, 90 (Lisboa). Seg-Dom 12.00-20.00

+ No novo bar de Constança Cordeiro, os cocktails são uma “orquestra”

+ A nova Time Out Lisboa de Inverno cheira a Verão