Natália Gromicho: uma exposição subterrânea para português (e inglês) ver

O Metro de Lisboa vai acolher uma exposição itinerante entre Maio e Agosto. “Lisboa, digna de nota – pinturas de Natália Gromicho” vai poder ser vista a partir da próxima semana, na estação Baixa-Chiado, onde inaugura às 15.30 de 5 de Maio, quinta-feira. Depois, segue para mais três estações: Alameda em Junho, Marquês de Pombal em Julho, e Oriente em Agosto.

São vinte pinturas, numa exposição retrospectiva que se insere nas comemorações do 25. º aniversário da carreira de Natália Gromicho, celebrados em 2020, e que já foi exposta em Moscovo, Londres, Bordéus, Díli, Singapura e Lisboa.

Além de poder ver esta selecção de obras, os utilizadores do Metro terão ainda acesso ao livro de comemoração dos 25 anos de carreira da artista e ao catálogo da exibição nos Espaços do Cliente do Marquês de Pombal e Campo Grande, e ainda no Espaço Informação no Aeroporto.

Fora esta exposição, o trabalho de Natália Gromicho pode ser vista em vários cantos do mundo, mas em particular no seu Atelier em Lisboa, no Chiado.

Várias estações de Metro, de Maio a Agosto.

+ Rupi Kaur traz poesia à Aula Magna com os seus livros e peças inéditas

+ Pátio das Antigas: a farmácia histórica da baixa