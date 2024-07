Neemias Queta vem ensinar os truques da NBA a jovens de Lisboa

Neemias Queta fez história em Julho de 2021, ao tornar-se no primeiro basquetebolista português a juntar-se a uma equipa da NBA, assinando pelos Sacramento Kings (23 anos após Ticha Penicheiro se ter juntado aos vizinhos Sacramento Monarchs, da WNBA). Este ano, mudou-se para Boston, sagrando-se campeão pelos históricos Celtics. E agora vem a Lisboa para a primeira edição do Neemias Queta Training Camp, que se realiza de 13 a 16 de Agosto, na Quinta dos Lombos, em Carcavelos. As inscrições estão abertas e há 40 vagas, para jovens entre os 13 e os 17 anos.

“Durante quatro dias vais ter a oportunidade de treinar com o primeiro português a jogar na NBA e aprender com um elenco de treinadores de luxo, que te vai ajudar a desenvolver o teu jogo e a preparar para a próxima época!”, lê-se numa publicação da Hoopers. A plataforma – que promove campos, conteúdos e produtos para fãs e praticantes de basquetebol – é a promotora do projecto, que também contará com os treinadores Carlos Andrade, Gilda Correia, Bernardo Pires e Isabel Lemos, entre outros convidados.

Para participar, terá de preencher um formulário online e esperar que seja um dos 40 seleccionados pela equipa técnica (20 rapazes e 20 raparigas). Os treinos vão acontecer de 13 a 16 de Agosto, das 09.00 às 18.00, no Pavilhão da Quinta dos Lombos. A participação custa 350€, com equipamento e refeições incluídas, e os atletas vão receber ainda um kit de produtos Adidas.

