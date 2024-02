No Rato, há um lugar para os fãs do hip hop e do graffiti. É uma galeria e também é uma loja, mas não se fica por aqui. No mesmo sítio, encontra um bar de vinhos, uma esplanada e uma área de trabalho. E, como se não fosse pouco, ainda há espaço para workshops, eventos e exposições. A Dedicated Store quer, a partir daqui, criar uma comunidade em torno do hip hop.

Em 2004, a primeira Dedicated Store nasceu em Colónia, na Alemanha. Alguns anos depois, chegou a Lisboa e, em 2018, Filipa e Bruno abraçaram o projecto. Em Benfica, o espaço era pequeno e, rapidamente, surgiu a vontade de encontrar uma nova casa para a Dedicated. No final de 2022, depois de muita procura, encontraram num antigo armazém de congelados todos os seus requisitos preenchidos. Em Maio do ano passado, a loja mudou-se oficialmente para a Rua do Sol ao Rato, onde se desdobra num espaço multifacetado que junta várias vertentes da cultura hip hop e urbana.

Arlei Lima Filipa Mendonça, co-proprietária da Dedicated Store

A área exterior serve de esplanada e também como espaço de criação artística. “Queríamos um espaço que tivesse uma área exterior para a malta poder estar a pintar, porque é isto que define os writers, é eles terem liberdade para pintar”, conta Filipa, co-proprietária da Dedicated Store. Este espaço exterior quer ser um lugar de partilha, em que os artistas de rua são convidadas a intervir nas paredes. “A nossa intenção é que as pessoas tenham uma experiência e que voltem e que se sintam aceites.”

Na parte da frente da loja, o destaque vai para o Wise Bar. O nome vai buscar inspiração a Nuno Reis, que morreu em 2022. Mais conhecido como Nomen, foi um dos pioneiros do graffiti em Portugal e era também amigo dos proprietários. Mais do que a paixão pelo vinho, a ideia por detrás da criação do bar recai na vontade de dar a conhecer produtos com uma história para contar. “Nós somos apaixonados por vinho, não somos enólogos nem nada do género, mas gostamos muito de vinho e, como nós representamos a comunidade artística, tudo aqui tem um pouco de nós, são coisas que nós acreditamos, que nós gostamos e que achamos que fazem sentido.”

Os vinhos, de pequenos produtores nacionais, encontram-se apenas em algumas garrafeiras e restaurantes, tendo sido seleccionados, um a um, por Filipa e Bruno. Entre os vinhos disponíveis, encontram-se o NaTalha e o Cortes de Cima, do Alentejo, o H.O e Menin, do Douro, e o Terras de Lava, dos Açores. Apesar de se focar nas bebidas, o bar também tem opções para comer, destacando-se o cachorro-quente, feito em pão artesanal inspirado no pão doce japonês.

Passando o bar, o espaço começa a parecer-se cada vez mais com uma galeria – aqui dentro de portas também chamada de museu. De um lado, o espaço divide-se em pequenas secções, cada uma dedicada a uma vertente do projecto. A rodear uma mesa, há inúmeras latas de tinta expostas, já mais à frente há duas esculturas, em dimensões reais, de duas pessoas. Nas paredes do outro lado, no dia em que lá passamos, podiam ver-se obras de Ricardo Romero.

Na Dedicated, a curadoria das exposições fica a cargo do artista André Trafic. “Tentamos ter tanto artistas estabelecidos na arte urbana nacional e internacional como também dar oportunidade a artistas mais emergentes”, sendo que novos artistas são convidados a mostrar o seu trabalho em exposições pop-up, que decorrem a par com as restantes exposições, explica André. No fundo, o que o espaço procura é dar a conhecer o graffiti, de forma a que seja valorizado como arte. “É este intuito de querer trazer arte para as pessoas no espaço público, e expandir também os horizontes do nosso público, dar outra visão do que é a street art.”

A galeria inclui ainda uma parte inteiramente dedicada ao hip hop, com vários objectos expostos. Na loja propriamente dita, pode encontrar latas de tinta da Montana Cans à venda. A sala multiusos pode ser alugada para espaço de trabalho, mas também para organizar determinados eventos. Por agora, está a ser remodelada e ainda serve como uma espécie de galeria privada. Regularmente, a Dedicated promove actividades de team-building, workshops de graffiti para adultos ou crianças, e outros eventos, como pintura ao vivo, que contam com a presença de DJs e concertos.

Rua do Sol ao Rato, 23A (Campo de Ourique). Ter-Sáb 11.00-20.00

