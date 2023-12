Nesta passagem de ano, o céu é o limite

A contagem decrescente para o próximo ano já começou e a entrada quer fazer-se de pé direito. Para isso, há que escolher o lugar ideal para passar a meia-noite. Na Torre Vasco da Gama, a DJ Adriana Campanhol promete animar o começo de 2024.

O Babylon 360º, bar e miradouro do edifício mais alto do país, convida a entrar no novo ano nas alturas. A festa começa às 22.00. Recebe-o um cocktail exclusivo e espera-o um bar aberto com muitas opções, desde o gin, do rum e da tequila aos vinhos branco e tinto Divai Reserva e ainda dois cocktails de assinatura.

Pela meia-noite, não vai faltar o champagne para brindar, nem as clássicas passas, para que os desejos de 2024 não fiquem por pedir. Até às 02.00, a animação fica a cargo da DJ Adriana Campanhol e, à saída, acabe a noite com um copo de vinho quente.

O dress code é casual chic e a entrada é exclusiva a pessoas com mais de 18 anos. O preço é 120€ por pessoa e pode fazer a reserva através do email info@vascodagamatower.com.

Torre Vasco da Gama (Parque das Nações). 31 Dez. Dom 22.00-02.00. 120€

