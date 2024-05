Nesta reunião de comensais, o risco que corre é de sair com fome

É já na sexta-feira, 17 de Maio, às 18.30, que a Casa do Comum recebe uma Reunião de Comensais. À volta não da mesa, mas dos livros, estará a jornalista Isabel Lucas, o copywriter Luís M. Jorge – muito activo no X sobre livros, vinhos e política – e o jornalista e crítico gastronómico, que também já foi director desta casa, Ricardo Dias Felner.

Boa comida e boa bebida. É, muito resumidamente, sobre isto que se vai falar, à boleia de Uma Grande Almoçarada, de Jim Harrison, de A Mercearia do Mundo, de Pierre Singravélou e Sylvain Venayre, e de O Homem que Comia Tudo, de Ricardo Dias Felner, livro editado em 2020 e que actualmente dá nome à rubrica da SIC e SIC Notícias. A moderar a conversa, o escritor e editor Francisco José Viegas, também ele um gastrónomo conhecido.

Com duas livrarias, biblioteca, pista de dança, sala de projecção e dois bares, a Casa do Comum – Centro Cultural do Bairro Alto (CCBA) inaugurou em Outubro de 2023 como um elogio ao ócio colectivo. As portas estão abertas de quarta a sexta das 14.00 às 02.00, sábados das 10.00 às 02.00 e domingos das 10.00 à meia-noite.

Casa do Comum, Rua da Rosa, 285. 17 Mai, Sex 18.30. Entrada livre

