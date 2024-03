Neste ginásio itinerante, todos os dias são dias de rabo

O The Booty Call Club é para todos os que querem fazer exercício, mas com diversão à mistura. Conte com ambiente de festa, banda sonora dos anos 80 e um rol de exercícios para a musculatura traseira.

Ginásios há muitos. Para treinar os braços, as pernas ou a barriga, encontrará algum, ou mais do que um, que lhe encha as medidas. Se não for adepto dos ginásios convencionais, há também estúdios especializados em pilates, cycling, yoga, escalada ou kickboxing. Agora, a juntar-se a esta panóplia de opções, nasceu em Lisboa um ginásio itinerante, inteiramente focado no treino dos glúteos. No The Booty Call Club, o objectivo é pôr o rabo a mexer.

Anissa Delli é quem está a pôr os rabos a mexer. Nasceu numa família de desportistas – o irmão praticava muay thai, os primos jogavam futebol – embora nunca tenha tido grande queda para o desporto. À vontade de tornar o exercício físico uma actividade divertida, juntaram-se o apetite pela música dos anos 80 e o gosto pelas saídas à noite.Hoje, esses são os principais ingredientes do The Booty Call Club.

“As aulas tradicionais nunca são divertidas e eu gosto de música dos anos 80, gosto de ir a discotecas e gosto de passar um bom bocado. Aqui, estamos a fazer exercício físico sem nos apercebermos que o estamos a fazer”, começa por explicar Anissa, a fundadora, durante uma aula na discoteca Posh.

© Francisco Romão Pereira

A ideia é criar um ambiente que lembra os videoclipes da década de 80. Ao som de Cindy Lauper e de Michael Jackson, voltamos atrás à era do neon e da aeróbica, num espaço onde todos são bem-vindos, independentemente da condição física. E há lá melhor sítio para deixar vergonhas e complexos de lado – e transformar o treino numa festa – do que uma discoteca. Durante dois ou três dias por semana, a Posh, na Rua de São Bento, transforma-se num ginásio. Do bar, não saem bebidas. Este serve de toucador, onde os alunos se podem arranjar antes de entrar na aula. De resto, à parte dos tapetes e da indumentária, as aulas não ficam longe do ambiente que se vive à noite – há luzes, música alta e energia, tudo a que têm direito nesta espécie de matiné fitness.

Ana Leite, a outra sócia do projecto, é quem conduz as aulas. Com 15 anos de experiência na área, é ela que coreografa as rotinas de treino. Por agora, as aulas acontecem apenas na Posh, mas o plano é, em breve, tê-las noutras discotecas da cidade. No Verão, Anissa levará as aulas de rabo à Costa da Caparica. “Eu já não saio muito à noite e algumas das alunas têm filhos e, por isso, também já não saem muito à noite. E é bom ter esta experiência de festa durante o dia e experienciar o ambiente de uma discoteca quando estás sóbria. Além disso, não te levas tão a sério, vens como és e, simplesmente, divertes-te”, continua.

© Francisco Romão Pereira

À escolha, há três tipos de aulas. A The signature, um treino intenso de 50 minutos, focado nos glúteos e abdominais; a The oldie but goodie, um treino ao ritmo da batida da música, também de 50 minutos; e ainda a The quickie, 30 minutos a pensar em quem não tem muito tempo, mas não quer adiar o dia de rabo. Consoante as semanas, os dias das aulas diferem, sendo que podem ser marcadas através do site. Os preços vão desde os 10€ e 15€, se marcar apenas um lugar na aula. Se decidir levar um amigo, a aula fica por 25€ para os dois. Pode sempre marcar logo três aulas para o mês com o passe de 39€.

Rua de São Bento, 157. Vários horários. 10€-39€

