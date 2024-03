Neste passeio, vai ajudar os cientistas a conhecer os insectos polinizadores de Monsanto

O TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal está a organizar um passeio por Monsanto para registar a biodiversidade de insectos polinizadores, num percurso entre o Parque do Calhau e o Anfiteatro Keil do Amaral. O Monsanto Transect, assim se chama a actividade, gratuita, acontece no próximo domingo, 23 de Março.

Não sabe como é que se faz o registo deste tipo de insectos? Vão dizer-lhe no local, mas pode ler antecipadamente as explicações e começar a fazer experiências com o telemóvel, inscrevendo-se em BioDiversity4All. Assim, vai fornecer dados para ajudar a comunidade científica, ao mesmo tempo que aumenta os seus próprios conhecimentos sobre o tema.

O passeio é também pretexto para a celebração da chegada da Primavera, dos 30 anos do TAGIS e dos 90 anos de Monsanto. Por isso, a organização pede que, além das botas próprias para caminhada e a garrafa de litro e meio de água da praxe, todos levem um lanche para um piquenique de confraternização no final do passeio, no Anfiteatro Keil do Amaral.

A actividade é organizada em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o Parque Florestal de Monsanto. Para participar, basta inscrever-se em aqui.

Ponto de encontro: Parque de estacionamento de Monsanto Acesso Este (38.736084°, -9.172520°). 23 Mar (Sáb) 09.30. Actividade gratuita

