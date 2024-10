Netflix cria ferramenta para guardar e partilhar cenas de filmes e séries

Sem conseguir ultrapassar o final emocionante de One Day e ainda a pensar na dancinha viral de Wednesday? Agora, pode guardar e partilhar cenas preferidas das séries e filmes da Netflix. É verdade, até agora não havia forma fácil (e legal) de o fazer. Mas a plataforma de streaming acaba de lançar um funcionalidade pensada precisamente para esse efeito. Chama-se Momentos.

Digamos que está a assistir à nova temporada de Outer Banks, no telemóvel, e quer guardar uma das muitas aventuras dos Pogue. Basta carregar em “Momentos”, no canto inferior esquerdo do ecrã, e a cena segue directamente para o separador “My Netflix”. Também pode partilhar uma cena através do Instagram, do Facebook, do Whatsapp ou do Snapshat (entre outras redes sociais) para participar na conversa digital, por exemplo, sobre o caso dos irmãos Menendez.

Em vigor desde esta segunda-feira, 28 de Outubro, a funcionalidade Momentos encontra-se disponível na aplicação da Netflix para iOS e, em breve, no Android.

