Netflix & Pets? É uma tendência e Portugal não fica de fora

Se tem animais de estimação em casa provavelmente já percebeu do que se trata este Netflix & Pets – arriscamos dizer-lhe até que entra nestes números. Afinal quantas vezes não viu séries e filmes no serviço de streaming com o seu animal ao lado? Um novo estudo da Netflix concluiu que três em cada quatro portugueses faz isso mesmo.

Se o gato ou o cão são tantas vezes (sempre?) a companhia lá de casa, não é surpresa que vejam também tudo aquilo que vê na televisão. Se calhar até já percebeu que há um programa ou outro que eles nem gostam. Sabia que 9% dos subscritores em Portugal deixou de ver uma determinada série só porque percebeu que o amigo de quatro patas não estava a gostar?

Netflix

Este é um dos resultados do inquérito elaborado pela através da SurveyMonkey, entre os dias 9 e 25 de Janeiro a mais de 50 mil pessoas. A amostra é representativa de uma população online adulta que vê Netflix com os seus animais de estimação na Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Índia, Irlanda, Itália, México, Holanda, Nova Zelândia, Peru, Polónia, Portugal, Roménia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Tailândia, Turquia, EUA e Reino Unido.

Mas há mais: 26% dos portugueses recorre ao seu amigo patudo em busca de conforto durante uma cena triste ou assustadora e 23% fala com o seu animal de estimação sobre a série ou filme que estão a ver.

E 51% vê nestes amigos a companhia perfeita para uma maratona – o que até não é de estranhar, afinal nem o cão nem o gato vão cobrar se avançar nos episódios caso estes adormeçam. Isto é como quem diz: não há cá “Netflix Cheating”, outro conceito que o serviço de streaming nos deu, tendo em conta todas as promessas que se quebram.

Os portugueses gostam tanto da companhia dos seus bichos que 43% dos donos até já cedeu o seu lugar no sofá só para que o seu animal fique confortável. E 12% chegou mesmo a subornar o cão ou o gato com snacks de forma a garantir que estes não saem dali.

Este estudo conseguiu ainda decifrar que, em Portugal, os donos de cães (27%) tendem a escolher séries de acção como por exemplo, Narcos, enquanto os donos de gatos (64%) preferem séries de ficção científica como Black Mirror. Mas há uma série que parece ser consensual: Stranger Things.

+ Sabe qual foi a sua primeira maratona? A Netflix sabe

+ As 20 séries que devoramos em 24 horas na Netflix