NewsMuseum reabre com novos espaços e conteúdos

Está de regresso o museu que há cinco anos nasceu para nos mergulhar numa viagem pela história da comunicação social e pelos momentos mais marcantes da história da humanidade no último século. E como a actualidade é chave no Newsmuseum, há informação fresca para consumir neste museu inaugurado em Sintra há cinco anos.

A Covid-19 e a crise climática são os temas da actualidade em destaque e há dois novos espaços para consumir informação. Um é a News TV, uma área onde os visitantes podem gravar uma reportagem de televisão, em torno de quatro novos temas disponíveis: “O Mistério da Estrada de Sintra”, “Espiões II Guerra em Sintra”, “Eleição Património Mundial” e “A Queijada Vencedora”. Reportagens que ficam disponíveis no canal de YouTube do Newsmuseum, por isso pense bem antes de pegar no microfone. Outra novidade é o espaço Retratos, uma exposição fotográfica criada em parceria com a agência Lusa que revela a paisagem, monumentalidade e histórias de Sintra pela lente de vários jornalistas.

O tema da crise climática é abordado durante a viagem no elevador que sobe até ao terceiro piso (e que dura 37 segundos), acompanhada por uma frase proferida por António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, no âmbito do Summit Climate Ambition 2020: “I call on all leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency” (“Apelo a todos os líderes do mundo que declarem um Estado de Emergência Climática”). Já a pandemia é retratada na chamada Torre de Babel, a estrutura de ecrãs televisivos que se prolonga por vários andares, em espiral.

E se de um lado está a informação, do outro estão os mitos. O Newsmuseum e o centro Mitos e Lendas de Sintra, localizados a apenas a 200 metros de distância um do outro, vão passar a funcionar em conjunto, com a possibilidade de compra de bilhetes combinados. Existem várias modalidades, mas o bilhete normal de adulto custa 9€, uma redução de 1€ se tivermos em conta os bilhetes comprados avulso (6,50€ + 3,50€).

O Newsmuseum passa também a ter um Posto de Informação Turística, com loja de artigos alusivos à região, onde se pode encontrar a oferta dos vários operadores turísticos.

Rua Visconde Monserrate, 26. Seg-Dom 10.00-18.30

