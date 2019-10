Nick Cave troca Campo Pequeno por Altice Arena e antecipa concerto

A mudança de palco não é a única novidade. Em vez dos dois concertos anunciados, os Nick Cave and The Bad Seeds passam a ter apenas um. E mais cedo do que estava previsto.

Nick Cave e os seus Bad Seeds actuam, assim, a 19 de Abril na Altice Arena. É em Lisboa que arranca a digressão de apresentação de Ghosteen, o 17.º álbum de estúdio da banda, anunciado de surpresa uma semana antes de ter chegado às lojas, a 4 de Outubro. O disco é o primeiro gravado de raiz após a morte trágica do filho de Nick Cave, em 2015, quando caiu de um penhasco em Brighton. Sem surpresas, Ghosteen é duro e bonito, como se espera que sejam os concertos. Uma experiência para não esquecer.

A alteração de datas e palcos foi anunciada esta quinta-feira pela promotora Everything is New sem qualquer explicação.

Os Nick Cave and The Bad Seeds têm 32 concertos marcados para esta digressão. De Lisboa, os músicos seguem para Toulose, em França, a 22 de Abril, passando depois por Madrid (dia 25 de Abril), Barcelona (dia 26), Amesterdão (29) e Antuérpia (30), antes de chegar ao Reino Unido. A digressão termina em Tel Aviv, Israel, a 17 de Junho.

Os bilhetes vão estar à venda a partir desta sexta-feira, dia 25, e o preço varia entre os 35€ e os 60€.

