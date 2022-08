Ninho. O palacete do século XIX que agora é um clube privado

Diz-se o primeiro clubhouse de Lisboa e fica a dois passos do jardim do Torel, numa rua onde raro é o edifício que não seja uma mansão (com uma discrição que vegetação e altos portões ajudam a manter). Esta, no caso, é um palacete azul-celeste do século XIX que, apesar de ter novos inquilinos desde o final de Julho, só ganhou atenção no início de Agosto, quando as primeiras imagens começaram a circular nas redes sociais. A piscina oval, os azulejos de terracota e as palavras “secret garden” instigavam a curiosidade sobre este autoproclamado “oásis no centro da cidade”, um oásis exclusivo, reservado a membros, que pagam uma taxa mensal de 50€ para aceder ao espaço.

O conceito do Ninho é da responsabilidade dos fundadores: Nik Ueker, alemão a viver em Lisboa desde 2020, depois de uma década a viver em Londres; e Niall Davis, irlandês a viver na capital desde finais de 2019. Conheceram-se durante a pandemia e juntos abriram “um espaço que combina o conforto e o estilo de um verdadeiro clube de membros, onde pessoas com ideias semelhantes podem conviver, trabalhar e florescer”, descrevem em comunicado.

Desde a abertura que as inscrições voaram e neste momento não há vagas disponíveis – as novas inscrições ficam em lista de espera até vagarem lugares para novos membros.

Por enquanto, ser membro dá acesso ao jardim, piscina (toalha incluída), bar e restaurante. O menu é assinado pelo chef Hugo Dias de Castro, que trouxe para o Ninho clássicos portugueses como o pastel de bacalhau (4€/unidade), e uma variedade de opções refrescantes como o gaspacho de melancia e cerejas (10€), ou o tártaro de tomate com granizado de limão (12€). A carta abrange o pequeno-almoço (com panquecas, papas de aveia, tostas de abacate ou ovos), servido a partir das 9.00; almoço, a partir das 12.00; e jantar, a partir das 18.00. Ao domingo há brunch até às 18.00. Durante todo o dia, a carta de bebidas tem à disposição vinhos, cervejas, kombucha e cocktails clássicos, outros de assinatura, e alguns mocktails como o Welcome State (6€), com uma infusão caseira de gengibre, erva-príncipe, mel e sumo de limão.

Outra das valências do Ninho será a programação, pensada para fomentar o networking entre membros. Para já, há actividades pontuais, como sessões de yoga, e outras mais regulares, como DJ sets ao fim do dia às quintas e sextas-feiras.

Em Novembro há mais

O projecto Ninho vai além do Secret Garden, isto é, a zona exterior que compõe o edifício. Para o final do ano espera-se uma segunda fase que inclui a abertura do palacete propriamente dito. No piso térreo, onde estão localizadas as casas de banho, prepara-se uma zona dedicada ao bem-estar, com área para spa (com massagens e tratamentos), um pequeno ginásio disponível para receber sessões com personal trainer, e balneários com duches.

Não estando os trabalhos ainda concluídos, o ambiente e paleta cromática serão uma continuação do espaço exterior, projectado pelo Studio Astolfi, com paredes rosadas e plantas em abundância. Helen Taylor, responsável de comunicação e marketing, desvenda-nos ainda o primeiro piso: amplo, com salas múltiplas, tectos altos e detalhados. Muitas delas serão utilizadas para coworking, com mesas de trabalho. A maior das salas servirá como espaço de refeições, com especial foco nos jantares – em vista estão jantares pop-up e supper clubs. Haverá ainda uma divisão com uma decoração elegante a lembrar o registo speakeasy, mas com grandes janelas que revelam uma vista privilegiada sobre a cidade.

Na segunda fase, os valores praticados pela mensalidade serão outros, variando consoante as regalias pretendidas, mas as condições ainda estão a ser definidas. O pagamento será anual e a inscrição sujeita a uma entrevista prévia. Actualmente, os membros do Ninho Secret Garden podem levar um convidado por visita.

Ninho. R. Júlio de Andrade 5 (Campo Mártires da Pátria). Qua-Dom. 9.00-22.00. Entrada exclusiva para membros.

