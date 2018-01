Nintendo apresenta novidades para 2018

Não será exagerado escrever que 2017 foi o ano da Nintendo.

Logo em Janeiro, a marca japonesa revelou os derradeiros pormenores sobre a Nintendo Switch, que chegou às lojas em Março, e alguns dos melhores jogos publicados ao longo do ano foram exclusivos desta consola. Comercialmente, o sucesso é incontestável. Só não se sabia como é que (ou se) iam conseguir manter este ritmo em 2018. Mas não havia motivos para alarme.

Na semana passada, durante uma transmissão Nintendo Direct Mini, foi apresentado o calendário de lançamentos para os primeiros meses do novo ano e as boas novas sucedem-se a bom ritmo. A notícia mais sonante será o lançamento, a 25 de Maio, de Dark Souls: Remastered, versão definitiva do seminal RPG para valentes de Hidetaka Miyazaki – também vai sair para PC, PlayStation 4 e Xbox One; e corre o rumor de que os restantes jogos da trilogia vão chegar mais tarde à Switch.

E depois há os exclusivos da Nintendo: durante a Primavera vai sair o jogo (de ténis, imaginem) Mario Tennis Aces, bem como Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Hyrule Warriors: Definitive Edition, dois títulos originalmente editados na Wii U; Kirby Star Allies chega em Março.

Outra novidade de peso foi a confirmação do RPG japonês Ys VIII: Lacrimosa of Dana, editado há uns meses para a PS4 e PS Vita o tipo de jogo que assenta que nem uma luva na consola híbrida da Nintendo, como bem sabe quem passou os últimos meses agarrado a Xenoblade Chronicles 2.

Entre os títulos anunciados conta-se ainda o jogo indie de plataformas Celeste (sai a 25 de Janeiro), a aventura Fe (a 16 de Fevereiro) ou a adaptação de Payday 2 (a 23 de Fevereiro). Bem como The World Ends With You – Final Remix, ainda sem data definida.

+ Os melhores jogos de 2017

+ Os videojogos mais aguardados de 2018