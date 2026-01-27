No 11:11, é sempre hora de brunch. Servem-se omeletes, sopas e café de especialidade

Este sítio de brunch e pequeno-almoço de duas amigas fica em Belém. Ao lado dos clássicos, convivem especialidades ucranianas, como syrnyky. No balcão, há uma montra recheada de pastelaria.

A cidade está repleta de brunches. Já estiveram na moda, continuam a estar e, provavelmente, não vão parar de estar. No entanto, o facto de Lisboa ter já muitos (e bons) sítios de brunch, não demoveu Iryna Zachepylo e Yliana Kharabara de abrirem o 11:11 (ou Onze Onze) em Belém, no ano passado. O café serve pequenos-almoços, pratos de conforto, pastelaria, café de especialidade e matcha.

As parceiras de negócio vieram da Ucrânia no início da guerra e conheceram-se cá, através de um programa de acção social destinado a mulheres ucranianas refugiadas. Yliana queria abrir um café e foi em Janeiro de 2025 que encontrou o espaço para o fazer. Conhecia Iryna e sabia que ela era agente imobiliária, por isso, pediu-lhe que visse o contrato para ter a certeza que estava tudo certo. Nenhuma delas adivinharia que, nesse momento, as estrelas estariam prestes a alinhar-se.

Anna Lukash Iryna Zachepylo e Yliana Kharabara

“Eu disse: ‘O quê? É o meu sonho! Ando a pensar em ter um café há imenso tempo. Vamos ser sócias!’. Depois, tivemos uma reunião e tornámo-nos sócias”, recorda Iryna, que era gestora de projectos na área da informática antes de vir para Portugal. Assinaram o contrato e começaram, de seguida, as obras no local. Predominam os tons pastel – a mesa e os balcões são revestidos de azulejos cor-de-rosa –, que contrastam com os apontamentos em carmesim. Já outros detalhes, como a pintura pendurada numa das paredes ou as estrelas desenhadas no tecto, dão personalidade ao espaço. Estão até ligados ao nome do café.

“Gosto quando olho para o relógio e os números são todos iguais, porque gosto da ideia de pedir um desejo. Faço-o sempre, desde que sou criança. É especial para mim. É 11:11 porque é hora de fazer um desejo, por isso é que também temos os desenhos das estrelas, por exemplo. Faz tudo parte do mesmo conceito”, explica Yliana, designer de interiores de formação, que esteve por trás da empreitada (e não só).

Rita Chantre Esplanada do 11:11

Tal como Iryna, também Yliana é responsável pelo menu. O cheesecake basco é uma das suas especialidades. “É muito popular. É feito pela Yliana a partir de uma receita muito especial de um pasteleiro conhecido. Ela passou dias na cozinha para aprender a fazê-lo e, agora, fá-lo aqui. As pessoas dizem que é o melhor cheesecake basco de Lisboa”, afirma a proprietária.

A restante pastelaria – os rolos de canela, rolos de queijo e croissants – vem de fornecedores, ao contrário dos outros pratos, feitos por dois cozinheiros experientes da casa. É o caso do alba by 11:11 (11€), que leva frango preparado em sous vide, ovo escalfado, rillettes de salmão, mousse de abacate e tomate; da omelete francesa com queijo e cogumelos (11€); da tosta de abacate com salmão e ovos escalfados (14€); e do syrnyky (13€), prato típico ucraniano composto por bolas de queijo fresco, com creme de mascarpone de coco e fruta.

Rita Chantre Montra da pastelaria

Rita Chantre Alba by 11:11, frango preparado em sous vide, ovo escalfado, rillettes de salmão, mousse de abacate e tomate

Outras opções mais reconfortantes incluem sopa de abóbora (4€) e salmão com puré de batata fumado e cenoura (18€). Há ainda waffles (7€-13€), com acompanhamentos salgados, como salmão e frango, ou doces, como creme de pistáchio e fruta. Nas sobremesas, temos oreshki (2€), um biscoito em forma de noz recheado com leite condensado, também de origem ucraniana, e rolo de massa de waffle recheado com leite condensado (4,50€).

O café é da Orioli, em Alcântara. Para beber, vai encontrar tudo aquilo de que se está à espera, desde lattes a cappuccinos. Mas se quiser experimentar algo fora do comum, o capuorange (5€) é uma chávena de café misturado com sumo de laranja, que pode ser servido quente ou frio. Há chocolate quente com marshmallows (5€), algumas variedades de cold brew, de espresso tónica (cocktail não-alcoólico que leva café e água tónica), de lattes e matcha.

Rita Chantre Cuporange e syrnyky, bolas de queijo fresco, com creme de mascarpone de coco e fruta

Rita Chantre Cacau com marshmallows

As limonadas (6€) estão disponíveis em vários sabores: frutos vermelhos, pepino e lima, maracujá e chá oolong, tomilho e limão, e toranja e hortelã. Nas bebidas alcoólicas, está presente a cerveja da Musa (4€), a mimosa (6,50€), o aperol spritz (8€), o prosecco (6€) e a sangria (5€).

Depois de quase um ano de portas abertas, Iryna e Yliana continuam a sonhar e a tornar os seus desejos realidade. Este ano, daqui a uns meses, esperam abrir um segundo espaço. Será maior e mais luminoso, o conceito e a oferta serão os mesmos, porém, a imagem será um pouco diferente, em linha com o bairro onde fica o espaço, antecipa a dupla.

Rua dos Jerónimos, 14D (Belém). Seg-Qui 09.00-16.00, Sex-Dom 09.00-17.00

