No aniversário da Madam Bo, os dumplings são por conta da casa

No dia 2 de Abril, há oferta de oito dumplings para quem visitar o restaurante do Príncipe Real.

O melhor é preparar o estômago porque este sábado, 2 de Abril, quem visitar a Madam Bo, no Príncipe Real, vai ter uma agradável surpresa. O restaurante inspirado na street food asiática está a comemorar um ano de existência com a oferta de oito dumplings a todos os seus clientes.

A festa dá-se entre as 13.00 e as 15.00 e é durante esse horário que vai poder provar ou reviver os vários sabores de dumplings asiáticos no restaurante ou então levá-los para casa. Se for espreitar o site, verá que há opções para todos os gostos. O de frango e shiitake, porco e sichuan, e novilho e hoisin são as opções carnívoras; mas também há uma opção com camarão e coentros e outra de legumes e tofu. Nos dumplings oferecidos, não será possível escolher os sabores, uma vez que serão aleatórios.

A Madam Bo só chegou há um ano, mas é um dos restaurantes de dumplings mais conhecidos da cidade. Se não conseguir comparecer neste dia, saiba que há um menu all you can dumpling (14,90€) disponível de segunda a sexta ao almoço, que lhe permite desfrutar de forma ilimitada dos variados sabores de dumplings.

R. Maestro Pedro de Freitas Branco 26B (Príncipe Real). Seg-Dom 12.00-14.30/19.00-22.00

