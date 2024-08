No Authentic, um luxo nunca vem só

O luxo pode bem ser subjetivo, a não ser que se revele de forma opulenta, como acontece no Authentic, que abriu este Verão em Almancil, entre o Vale do Lobo e a Quinta do Lago. A localização não é sequer um acaso. Da estrada, o restaurante faz-se ver, sem se revelar ainda assim no seu todo.

Arlei Lima

Um piano de cauda no estacionamento e uma espécie de Vitória de Samotrácia à porta sugerem o que se confirma assim que se passa a porta: não há um canto que não seja vistoso. Ressaltam os tons escuros em contraste com os dourados. Há vitrines com jóias e garrafas raríssimas, uma sala privada com uma entrada autónoma à medida de Cristiano Ronaldo e companhia, e casas de banho revestidas de Versace. A cozinha, aberta para a sala, parece uma moldura viva.

Arlei Lima

“Comecei muito cedo a trabalhar na restauração. Aos 12 anos deixei a escola para trabalhar na restauração. Tive restaurantes aqui, tive restaurantes no Brasil, mas com o tempo fui para a construção e foi onde ganhei dinheiro. Desde então que tinha o sonho de construir um restaurante de luxo, mas um restaurante que não se tivesse visto”, conta Miguel Sequeira. “A nível nacional, não conheço nenhum parecido. Foi um projeto muito pensado ao pormenor”, acrescenta, insistindo na ideia de o Authentic ser um restaurante de luxo. “Seja aqui na Quinta do Lago, seja em Cascais, seja na Foz do Porto, os restaurantes só são de luxo porque são caros. Agora, se for a Londres ou se for a Paris, aí já encontra grandes casas, grandes exemplos. A intenção foi superar tudo o que existe no nosso país”, diz o proprietário que foi buscar Ricardo Luz para a chefia da cozinha.

Arlei Lima O chef Ricardo Luz

Ricardo era o sous-chef de Louis Anjos no estrelado Al SUD e em 2019 venceu o concurso de Chef Cozinheiro do Ano. “Estou muito contente porque não tive ainda travões de nada, estão a deixar-me fazer tudo, só me pedem comida de conforto e que eu esteja feliz a fazer a minha comida”, revela o jovem chef, visivelmente entusiasmado com o desafio, mesmo sabendo que a realidade é outra. “Não faço menus de degustação, mas trabalho com o melhor produto que temos no nosso país, com o melhor peixe que há, com o melhor marisco que há. É comida sem truques”, defende Ricardo.

Arlei Lima

Há petiscos como camarão ao alho (23€), mas também carabineiro ao alho (75€), rissol de berbigão (12€) ou brioche de caranguejo real (39€). Nos pratos especiais para partilhar, destaca-se, por exemplo, um arroz de lavagante (160€) ou uma perna de borrego (72€). Nas sobremesas, recupera-se o clássico crepe Suzette (60€).

Arlei Lima

No bar, a carta é igualmente de luxo com uma garrafeira avaliada em cerca de 80 mil euros.

Caminho das Ferrarias, lote 730-A, Almancil (Algarve). 289 005 782. Seg-Dom 18.00-23.00

