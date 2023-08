No Bumble, Lisboa é um dos “destinos românticos” preferidos para este Verão

Na lista apresentada pela aplicação de encontros, as Ilhas Baleares levam a taça.

De que Lisboa está na moda já ninguém tem dúvidas. Entra em tudo o que ranking, está cheia de turistas e expatriados, e até o Papa Francisco quis cá vir fazer das suas. Mas sabia que a capital portuguesa também é um dos melhores sítios do mundo para encontrar o amor (ou, em muitos casos, um encontro feliz) em viagem? Pelo menos para os utilizadores do Bumble, a aplicação de encontros em que as mulheres dão o primeiro passo.

Segundo a nova pesquisa, Lisboa é a quarta melhor cidade do mundo para aqueles que procuram namorar enquanto viajam este Verão. As Ilhas Baleares, em Espanha, ocupam o primeiro lugar neste top 5. Sem surpresas, Paris ocupa o segundo lugar e as ilhas gregas o terceiro. Depois de Lisboa está Nova Iorque, em quinto lugar. Estes são os resultados de uma sondagem interna, que teve lugar entre os dias 26 de Maio e 5 de Junho. A amostra contempla 5.610 utilizadores de todo o mundo.

Os dados recolhidos pela empresa revelam ainda que um em cada três (33%) utilizadores estão agora mais abertos a viagens e relacionamentos com pessoas fora da cidade onde residem. Outra descoberta é que a maioria das pessoas na aplicação (57%) está à procura de um romance de Verão quando viaja para o estrangeiro e quase metade (48%) está ansiosa por conhecer alguém nas férias.

