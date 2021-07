No Castelo de São Jorge, a música é para ouvir ao pôr-do-sol

Arranca esta sexta-feira a segunda edição do Pôr do Sol no Castelo. O programa, que se prolongará durante o mês de Agosto, tem dois trunfos: a música portuguesa e a vista sobre a cidade.

Nas sextas-feiras de Julho e Agosto, sempre às 19.00, o Castelo de São Jorge recebe o Pôr do Sol no Castelo, um evento que aposta na música portuguesa nos mais variados géneros, como jazz, world music, funk, soul ou pop. A entrada é livre.

O primeiro concerto desta segunda edição, marcado para 16 de Julho, está a cargo do duo Cordas Latinas, de Paulo Vaz de Carvalho, guitarra, e Marco Pereira, violoncelo. Juntos irão apresentar um repertório com versões de obras dos séculos XVIII, XIX e XX, algumas de autores portugueses, como "Melodias Rústicas", de Fernando Lopes Graça, ou "Verdes Anos", de Carlos Paredes.

Na sexta-feira seguinte, 23 de Julho, o pôr-do-sol faz-se ao som de Rogério Charraz & A Banda do Coreto. O músico lançou recentemente o seu quinto álbum, intitulado O Coreto, com letras de José Fialho Gouveia (que será narrador do concerto) e produção de Luísa Sobral.

A 30 de Julho, sobe ao palco o projecto SUL – Songs from the southwest, de Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano), músicos habituados a viajar entre vários estilos musicais. SUL é um exemplo disso, fazendo um cruzamento entre o fado, o jazz e as canções tradicionais.

A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço, e o levantamento de bilhetes deve ser feito no próprio dia, no limite de dois por pessoa. O cartaz para o mês de Agosto ainda não foi divulgado, mas até lá também se pode ir entretendo com a actividade Morcegos no Castelo (10€). Passeios nocturnos que acontecem nas noites de sábado, pelas 20.30, e onde um biólogo ajuda a observar e identificar as várias espécies de morcegos que vivem no castelo.

+ Nossa Lisboa: novo festival de música nasce em Setembro

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana: Desligado para férias