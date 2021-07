Nossa Lisboa: novo festival de música nasce em Setembro

Lisboa foi forçada a parar em 2020. Agora, com o apoio da autarquia, nasce um novo festival de música para reavivar o que foi outrora uma cidade moderna com uma agenda cultural fervilhante. Entre 10 e 11 de Setembro, a Altice Arena receberá artistas residentes na Grande Lisboa, oriundos ou com raízes nos países de língua oficial portuguesa. De jovens promessas a artistas consagrados, a programação do Nossa Lisboa será distribuída por três palcos: Arena, Sala Tejo e Escadaria.

“O fado, as mornas e coladeiras, o funaná, a kizomba e o semba, a marrabenta, o samba e a nova música do Brasil… Estes são os ritmos da cidade que é de todos”, lê-se em comunicado do festival, que promete mostrar como se forma uma só comunidade, dona de uma enorme riqueza criativa que, tal como na diáspora, parte de Lisboa para o mundo.

Na sexta-feira, 10 de Setembro, a primeira edição da Nossa Lisboa arranca na Arena, a partir das 19.00, com actuações de Paulo Flores, Mayra Andrade e a dupla Calema, formada pelos irmãos Fradique e António Mendes Ferreira. Na Sala Tejo, o palco será de Tito Paris, Luca Argel e Toty Sa’Med. Já na Escadaria, veremos a tertúlia musical Rua das Pretas e as artistas Cubita e Irma.

No sábado, 11 de Setembro, a Arena recebe, a partir da mesma hora, Ana Moura, Nelson Freitas e Sara Tavares. Pela Sala Tejo passam Valete, Selma Uamusse e Ivandro. E, por fim, a Escadaria é de Soraia Ramos, Lisandro Cuxi e Blacci.

Os bilhetes, já à venda na Blueticket, dão acesso a um ou dois dias. Até 9 de Setembro, custam 25€ ou 30€. A partir daí, ficam 5€ mais caros. Terão ainda de ser trocados, na Altice Arena, por uma pulseira que dará acesso a todos os concertos em todos os palcos, mas sempre de acordo com a lotação de cada um.

À luz das normas actualmente em vigor, para cumprir as indicações da Direcção-Geral da Saúde, será também obrigatória a apresentação de um teste laboratorial negativo ou, em alternativa, de um Certificado Digital Verde válido.

Altice Arena, Parque das Nações. Sex-Sáb a partir das 19.00. Desde 25€ (até 9 de Setembro).

