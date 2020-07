No concurso gastronómico Penha à Mesa o público também vota

O Penha à Mesa está de volta para uma segunda edição. O grande foco é promover a restauração da freguesia, uma das áreas profissionais mais afectadas pelas restrições impostas pelas autoridades de saúde, em contexto de pandemia.

Moelas, pica-pau, caracóis, saladas, gambas, torresmo com mandioca, chatti pathiri (bolo salgado de panquecas), pastéis chineses cozidos no vapor, carpaccio de bresaola (carne seca cortada fina e temperada) ou pastéis de vegetais nepaleses. A Penha de França é rica na diversidade da oferta gastronómica e são 42 os restaurantes e snack-bares da freguesia que desafiam os clientes a provar os 82 petiscos a concurso. E também a avaliar as iguarias, já que é com estes votos que será decidida a Escolha do Público.

Na tomada de decisão está ainda um conjunto de três especialistas que irá premiar os três melhores classificados, seguindo critérios como o sabor, qualidade da matéria-prima e da confecção, aspecto ou a criatividade. Os participantes podem ser consultados na página do evento no Facebook e na lista vai encontrar espaços como o Choco Frrito, a cervejaria Flor de Lúpulo ou o bar O Pirata.

Na primeira edição, que decorreu entre 31 de Outubro e 9 de Novembro do ano passado, os pratos preferidos do público foram confeccionados nos restaurantes Solar dos Mouros, Orquídea e Augusto, que voltam a tentar a sua sorte este ano. Assim como o restaurante Bolos Caseiros que, segundo o júri da passada edição, fez o melhor bacalhau à Brás de todo o evento.

+ Leia já, grátis, a nova edição da Time Out Portugal

+ O melhor de Lisboa agora no mesmo saco. O Time Out Market Lisboa chegou à Glovo

Share the story