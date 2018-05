No Dia da Bicicleta vá dar uma volta pelos museus de Lisboa

O Dia Internacional da Bicicleta celebra-se a 3 de Junho. Bem sabemos que calha a um domingo e o que apetece mesmo é ficar no sofá, mas por ser um passeio de bicicleta diferente dos normais – uma volta por alguns museus da cidade – garantimos que não se vai arrepender se escolher sair de casa. No total são três museus e duas paragens com actividades especiais para todos.

A organização é da EGEAC, em parceria com a Associação Dar a Volta, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e a Câmara Municipal de Lisboa. O dia começa às 09.30: o ponto de partida é no Museu Bordalo Pinheiro. A volta em bicicleta tem a duração de duas horas e meia, mais coisa, menos coisa e o primeiro ponto de paragem é às 11.00, no Museu da Marioneta. Aqui está programada uma oficina inspirada nos bonecos de Santo Aleixo (uns bonecos tradicionais do Alentejo).

O final do percurso está previsto para as 12.00, mesmo a tempo para uma almoçarada em família. O Museu do Fado é, então, a última paragem com uma actuação a cargo da fadista Joana Almeida. A animação está, certamente, garantida.

Damos-lhe mais uma boa razão para se levantar cedo a um domingo: esta volta é grátis. No entanto, não pode esquecer-se de enviar a sua inscrição para o e-mail bilheteira@museubordalopinheiro.pt.

