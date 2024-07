No Dia dos Avós, há descontos e agenda especial no Zoo de Lisboa

O Dia dos Avós celebra-se esta sexta-feira, 26 de Julho. A partir desse dia e até domingo, 28 de Julho, o Jardim Zoológico oferece 15% de desconto num bilhete de adulto ou sénior, mediante a compra de um bilhete por inteiro de adulto ou criança. Mas há mais: programação especial.

Na sexta-feira e no fim-de-semana, os visitantes são convidados a descobrirem os “avós” do Zoo, como a Sigli, uma fêmea de Tigre-de-sumatra que, com 22 anos de idade, recebe o título de mais velha da Europa.

Estão ainda previstas várias actividades, como as Animal Talks dentro do zoo, e as “Conversas com o Apicultor” no Jardim das Abelhas, na zona de acesso livre, onde pode ficar a conhecer mais sobre a vida na colmeia e as boas práticas para ajudar a contrariar a tendência de declínio da sua população.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. 18€-20,50€

