Pavilhão do Conhecimento em festa. Vem aí uma viagem no tempo

No último mês de Abril, o Pavilhão do Conhecimento fez das suas no Dia das Mentiras e anunciou a publicação de um estudo sobre relatividade geral e hipotéticos atalhos no espaço-tempo, que permitiriam atravessar pontos distantes no Universo. Agora, desafiam todas as famílias a viajar no tempo sem recurso a nenhuma máquina ou tecnologia inovadora. A ideia é reviver os 25 anos de história do Pavilhão do Conhecimento com uma grande festa, já na quinta-feira, 25 de Julho.

A entrada é livre e a programação decorre entre as 10.00 e as 20.00. A arrancar a festa estará a trupe de artistas Uh!topia, com a animação Tcharan!, que encarna uma das exposições preferidas dos mais pequenos. Feitas as honras, será possível revisitar o cenário de algumas das exposições mais emblemáticas que já passaram pelo Pavilhão, como a “Viral” ou “A Vida Secreta dos Intestinos”.

Até às 20.00, será também possível:

Recordar a exposição “Bom Apetite! A ciência está na mesa”, com actividades promovidas por nutricionistas e uma estação de street food;



Escavar e revelar alguns fósseis que ficaram das exposições “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes” e “T-rex: Quando as Galinhas Tinham Dentes”;



Descobrir quanta ciência existe na ginástica com a Federação de Ginástica de Portugal, que estará a promover demonstrações de ginástica às 12.00 e às 15.00;



Jogar a um famoso jogo com pássaros e porcos, em memória da exposição “Pássaros na Mira”;



Provar receitas refrescantes produzidas pela Bina, uma bicicleta especial Ouvir Brunel Monteiro e Hugberto Leal das 16.00 às 17.30;



E muito mais

Durante o dia, vão também ser projectadas fotografias que retratam os 25 anos do Pavilhão e, para recordar a colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, inaugura-se a exposição “Cinco Décadas de Democracia, o que mudou?”. A documentar estará Fernando Alvim, como repórter de uma “Reportagem Especial” para a CvTV, o canal da Ciência Viva em directo, e vários fotógrafos devidamente identificados.

Se não quiser perder pitada, o melhor é consultar a agenda completa no site do Pavilhão do Conhecimento, mas o que não pode mesmo perder é o momento de cantar os parabéns, marcado para as 17.00, com direito a bolo e tudo. Depois, cereja no topo do bolo, há DJ e uma entrega de prémios pelo meio (podem inscrever-se e, quem sabe, levar um para casa).

Pavilhão do Conhecimento, Largo José Mariano Gago, 1. 25 Jul, Qui 10.00-20.00. Grátis

