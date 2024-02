No Dia dos Namorados, o Hello Park faz de babysitter

O Hello Park, no Parque da Serafina, lançou um programa a pensar em todos os casais com filhos que ainda não sabem onde deixar os miúdos no próximo Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro. Por 18€ ou 22€, têm três ou quatro horas de sossego – e nem sequer precisam de se preocupar com o jantar das crianças.

A programação especial, pensada para miúdos dos 3 aos 12 anos, realiza-se das 19.00 às 22.00 ou até às 23.00, e inclui uma caça ao tesouro temática e acesso a todas as diversões do parque, desde o percurso de arborismo até à Super Discoteca, passando pelo Barco dos Piratas, a Pista de Carros e o Insuflável Gigante, entre outras atracções.

Para o jantar, o prato principal é lasanha e a sobremesa é à escolha, entre mousse de chocolate caseira e fruta. A acompanhar, há sumo e água.

Para mais informações e reservas, basta enviar e-mail (hello@hellopark.pt).

+ Já sabe o que vai fazer aos miúdos no Carnaval?

+ Chapitô sai à rua em desfile de Carnaval pela liberdade