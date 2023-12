No MAAT, não há só arte para ver, também se medita

No MAAT, há para ver carros, uma valquíria e até um anel gigante. Mas, não é só de vistas que se faz “Plug-in”. Até Março de 2024, a exposição de Joana Vasconcelos contempla sessões de meditação.

De forma a promover a saúde, o bem-estar e a cura, a artista partilha a Meditação do Chacra do Coração com os visitantes da exposição. Criada pelo músico alemão Karunesh, a meditação incorpora movimento e som e apresenta uma sequência e vibração que favorecem a purificação do chacra do coração.

Segundo as antigas tradições da medicina oriental, os chacras são centros de energia envolvidos na captação, assimilação, armazenamento e transmissão da força vital no nosso sistema. Esta meditação, que se concentra no quarto chacra, ajuda o coração a expandir-se e a receber energia de outros corações.

As sessões de meditação no MAAT são gratuitas mediante compra de bilhete para o museu, mas têm uma lotação de 50 pessoas. Acontecem às sextas-feiras, entre as 12.00 e as 12.30, nos dias 15 de Dezembro, 12 de Janeiro, 9 de Fevereiro e 1 de Março. A exposição de Joana Vasconcelos pode ser visitada até 8 de Abril de 2024.

MAAT (Belém). 15 Dez-1 Mar. Sex 12.00-12-30

