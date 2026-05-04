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No Meiyo há cozinha japonesa com o toque francês de um chef engenheiro

O peixe fresco é o rei desta sushi experience, mas faz-se acompanhar por uma vasta corte de sabores e texturas.

Andreia Costa
Escrito por
Andreia Costa
Meiyo
DR | Meiyo
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Pode parecer que tudo começou em Fevereiro, quando o Meiyo abriu, mas esta história vem de antes. Mais concretamente de há dois anos. Erik Ibrahim era proprietário deste espaço na Duque de Loulé e deslocou da Baixa para aqui o restaurante Terroir, recomendado pelo Guia Michelin. “Viemos pelas condições da cozinha, posso dizer que até envergonha muitos hotéis”, diz o fundador do conceito e responsável pela operação diária. 

No entanto, Erik percebeu que a localização fazia toda a diferença para o restaurante de fine dining e, quando conseguiu que o Terroir regressasse à Baixa (mora agora na Rua da Madalena), ficou com uma tela em branco. Hipótese A: fazia um trespasse. Hipótese B: tentava algo diferente. Escolheu a segunda opção e foi buscar o chef Mário Ribeiro. “Conheço-o há 15 anos. Ele abriu o Nómada em Lisboa e o Honor na Margem Sul, e convidei-o para fazer este projecto.” A formação em cozinha francesa foi um dos pontos que cativou Erik. “A fusão da cozinha francesa com a japonesa faz a diferença.” 

Meiyo
DRMeiyo

O chef aceitou visitar o local, sem compromisso, e entusiasmou-se. O projecto avançou com um terceiro sócio, Carlos Santos (empresário na área e investidor), e Erik tem a certeza de que o potencial ainda não está a ser explorado na totalidade. “A cozinha é demasiado grande para o que estamos a fazer, que é apenas sushi, mas a curto prazo queremos começar a trabalhar mais a gastronomia japonesa. Temos capacidade para fazer ramen, por exemplo.” 

Para já, o foco é consolidar a carta e transformar clientes novos em repetentes. O conceito define-se como sushi experience, focado em opções contemporâneas. Nas entradas frias, o crocante de camarão com manjericão (14,20€, quatro unidades) é exactamente o que o nome indica: camarões envolvidos numa massa finíssima, mas crocante, que se fazem acompanhar por maionese de beringela. Há também as típicas gyozas de camarão ou de frango e vegetais (8€, quatro unidades) e o miso shiro (3,50€), um caldo de miso, tofu, wakame, cebolinho e sésamo. É possível acrescentar lascas de peixe (+1€).

Se é que já não está subentendido quando o assunto é sushi, deixamos uma sugestão: partilhe. No caso do tataki de atum by Meiyo (17€), a porção é generosa. Ao lombo de atum juntam-se legumes salteados, cebola frita, puré de batata doce e guacamole. Tem consistência, tem sabor, tem variedade, tudo na dose certa. Há ainda carpaccio de lírio dos Açores (17,60€), braseado com azeite de alho e molho cítrico trufado, e bakuhatsu (16€), um verdadeiro festim no prato: crocante de nori, tártaro de toro, vieira, ovo de codorniz escalfado e trufa. 

Meiyo
DRO carpaccio de vieiras do Meiyo

A carta do Meiyo – que significa honra em japonês – foi pensada por Mário Ribeiro, mas quem manuseia todos os dias as facas de sushiman é João Bivar. Formado em engenharia, fez investigação no Instituto Superior Técnico durante alguns anos. À medida que ficava desencantado com o trabalho, ia fazendo experiências na cozinha. Tinha feito um ou dois workshops, mas descobriu que os chefs Paulo Morais e Ana Lins eram os responsáveis por um curso profissional no Amoreiras Plaza. “Era um restaurante-escola chamado School. As pessoas que iam lá comer sabiam que os pratos eram preparados por alunos. Inscrevi-me e fiz um curso intensivo de quatro meses”, recorda João à Time Out. 

Com a investigação completamente arrumada na gaveta, passou pelo Sushi Café das Amoreiras e da Avenida. Abriu o Sushi dos Sá Morais como chef e só saiu de lá para inaugurar o seu próprio restaurante, em Campo de Ourique – o Shun Open Kitchen. Apanhou a pandemia logo no início e, apesar de o negócio ter sobrevivido, João decidiu fechar em 2024. Seguiu-se um restaurante de praia, na Costa da Caparica, e a experiência de ser chef privado. “Estava a trabalhar para uma família, para a qual preparava as refeições, e fazia alguns eventos também.”

Quando o convite para o Meiyo surgiu, hesitou. Tinha feito um desvio do mundo da restauração por se sentir esgotado. Porém, desafios diferentes sempre o espicaçaram. Quando se juntou ao projecto, a carta já tinha sido delineada pelo responsável pela direção gastronómica. “Agora queremos solidificar o menu, mas o Mário também me disse que, a dada altura, poderei introduzir ideias minhas.”

Meiyo
DRMeiyo

O feedback dos clientes é essencial para perceber o que tem lugar cativo e o que poderá vir a ser substituído. Para já, há espaço para uramakis, dos clássicos Califórnia (6,50€, quatro peças), com salmão, camarão cozido, pepino, abacate, shiso, maionese japonesa e sésamo, ao maki especial do chef (19,80€), oito peças criadas no momento. “Gosto quando os clientes me pedem para ser criativo. É óbvio que respeito a carta, mas é desafiante quando o cliente deixa o pedido nas minhas mãos.”

Seguem-se ossomakis (a partir de 8,50€), sashimi (que começa nos 8,50€), nigiris (desde 5,50€) e os obrigatórios gunkans. A saber: MR (14€, duas unidades), com salmão braseado, maionese japonesa, lasca de amêndoa torrada e vieiras flamejadas em moscatel de Setúbal; foie gras com atum (13,90€, duas unidades), com doce de abóbora e flor de sal; e, a estrela deste separador, o especial do chef (19,50€, duas unidades), com lírio, tártaro de toro, ovo de codorniz marinado em soja e lasca de trufa fresca. 

A acompanhar tudo isto, além do wasabi tradicional, existe aqui a versão bio. Mais cítrico e menos picante (na teoria, pelo menos), vem diretamente do Japão e vale a pena provar. 

Meiyo
DRMeiyo

Os combinados são sempre uma aposta segura – para clientes e restaurante. Há sushi de 21 peças fusão (32€), tradicional (32,50€) e sem sashimi (33,50€). O menu executivo está disponível ao almoço, de segunda a sexta-feira, e inclui sempre um miso shiro ou duas gyosas ou quatro peças de hot roll e depois divide-se em três opções: poke fusion (17€), com arroz, tártaro do dia, tempura de camarão, gyoza e tataki de salmão; combinado de 16 peças (24€), fusão ou tradicional, com ou sem sashimi; e chirashi sushi (27€), a escolha dos melhores peixes do dia em sashimi sobre arroz. Os três menus têm direito a uma mini sobremesa que pode ser pudim de gemas ou cheesecake lima-limão. 

O ambiente é acolhedor e íntimo, apesar da sala ser comprida e sentar 50 pessoas. O terracota é o tom dominante. As mesas são em nogueira e as cadeiras e o banco corrido que acompanha uma das paredes em veludo azul escuro. Os candeeiros são produzidos em Portugal, assim como a loiça, da marca Terrafina. No meio há uma garrafeira que divide o espaço em dois e existe a possibilidade de criarem ainda mais lugares no interior, além de poderem vir a ter esplanada. Mas, nada disso será já, já. “Não queremos massificar, queremos manter o foco e prestar um bom serviço. Temos muitos planos, mas temos tempo.”

Meiyo
DRO Meiyo aposta nos cocktails

À entrada fica o bar, havendo uma clara aposta em cocktails (mas também há vinhos, com várias referências portuguesas). O oasis flame (14€) combina maracujá, manga e tagaroshi (cinco pimentas japonesas). É doce com um travo picante no final. Já o wild dream (14€) faz um malabarismo entre gin sour e whisky sour, com frutos vermelhos e canela braseada. Brinca-se com sake e gins japoneses e a ideia é que todos os meses mude pelo menos um cocktail. “Também queremos que as bebidas tenham um pouco da essência japonesa”, justifica Erik. 

Meiyo
DRA tarte merengada do Meiyo

Nas sobremesas há sol de maracujá (6,50€), com mousse de chocolate branco coberto com geleia maracujá sobre biscoito guarnecido com creme de maracujá, e mil folhas de chocolate (9€), com vários chocolates e texturas, juntamente com gelado de noz macadâmia e caramelo salgado. Porém, quando estes olhos lêem tarte merengada (7€) em qualquer menu ficam cegos. Venha ela: o creme de limão é suave e combinado com yuzu e gengibre. Por baixo está uma base de bolacha e por cima um merengue cremoso. E, para quem precisa de cor nos pratos, também há: mirtilos, morangos e amêndoa laminada. E, por agora, não gastamos mais tempo com palavras, ficamos só por aqui a saborear. 

Av. Duque de Loulé, 86A (Arroios). 211 500 623. Dom-Qui 12.00-15.00 e 19.30-23.00

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