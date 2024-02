O programa percorre vários locais do Seixal, para assinalar o Dia Internacional da Mulher. A partir de 2 de Março, conte com peças de teatro, um concerto, um ciclo de cinema, entre outras iniciativas.

Este ano, a Câmara Municipal do Seixal assinala o Dia Internacional da Mulher com uma programação cultural focada nas lutas das mulheres por uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo do mês de Março, há música, teatro, performance e cinema.

O programa arranca já este sábado, 2 de Março, com Fragmentos, performance documental de Marisa Paulo. No Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, a partir das 21.30, a coreógrafa apresenta uma obra que parte das vivências partilhadas por mais de uma dezena de mulheres negras que vivem em Portugal, na Bélgica, Itália e Espanha. Ainda lá, à mesma hora, no dia 7, há um concerto da rapper portuense Capicua. Ambos os eventos têm o custo de 6€.

A 16 de Março, a partir das 16.00, as crianças são convidadas a assistir ao espectáculo do Ciclo Antiprincesas, que se centra na figura de Antónia Rodrigues. Decorre na Sociedade Filarmónica União Arrentelense e a entrada é gratuita, sujeita a reserva antecipada. Nesse dia, às 21.30, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, é apresentada Ainda Marianas, em que Catarina Rôlo Salgueiro e Leonor Buescu trazem à cena as Novas Cartas Portuguesas, a par com documentação histórica da época, pretendendo convocar uma reflexão em torno da memória colectiva do país. O bilhete tem o valor de 6€.

No Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, o Fórum Cultural do Seixal recebe Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. Sara Barros Leitão, autora, criadora e intérprete, parte da criação do primeiro Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal para contar a história do trabalho das mulheres, do seu poder de organização, reivindicação e mudança. É apresentada às 21.30 e a entrada é gratuita, sujeita a reserva antecipada.

Não só de teatro se fazem as comemorações. O ciclo de cinema ocupa o Fórum Cultural do Seixal, entre 21 e 23 de Março. Sisters In Law, documentário de Kim Longinotto e Florence Avisis, arranca o programa no dia 21, às 21.30. Carga, de Bruno Gascon, é exibido a 22, também às 21.30. No dia seguinte, à mesma hora, Irina Pampim e Cecília Honório apresentam o documentário Novíssimas Cartas Portuguesas. No mesmo dia, às 16.00, a pensar nos mais pequenos, é a vez de O Lugar das Meninas É Onde Elas Quiserem. Para assistir ao ciclo de cinema basta reservar lugar, porque a entrada é gratuita.

No Dia da Mulher (8), no Espaço Memória na Tipografia Popular do Seixal, entre as 17.30 e as 19.00, decorre uma palestra acerca da obra O Espelho de Cristina, de Christine de Pizan, impressa em Portugal nos primórdios da tipografia. A investigadora Ana Luisa Sonsino participa na tertúlia, que se insere no ciclo Tipografando. A entrada é gratuita, mas requer inscrição.

Todas as informações acerca das reservas e inscrições nas actividades podem ser consultadas no site da Câmara Municipal do Seixal.

Vários locais (Seixal). 2-27 Mar. Vários horários

