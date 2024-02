O que é preciso para escrever uma biografia? Gulbenkian abre o debate

“Para ser biógrafo é preciso enredar-se em mentiras, dissimulações, hipocrisias”, escreveu Freud a Arnold Zweig, em 1936. Mas será este relato cáustico justo? Ao longo de dois dias, 13 e 14 de Março, a Fundação Calouste Gulbenkian abre portas à conferência “A Arte da Biografia” e a um conjunto de autores, incluindo Sarah Bakewell e Richard Zenith, que se reúnem para analisar as especificidades deste género literário.

“O que há de específico neste género literário, baseado na palavra grega Βιογραφία, que combina vida (bios) e relato (graphia)? E por que só ganhou popularidade na Europa no século XIX, dois mil anos depois de Plutarco ter escrito Vidas Paralelas, onde deu a conhecer Péricles, Alcibíades e Júlio César?”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa de entrada livre.

O evento, que também será transmitido em directo e vai decorrer em português e em inglês com tradução simultânea, arranca a 13 de Março. A primeira sessão, às 10.15, conta com Sarah Bakewell, autora de O Café Existencialista e de uma biografia sobre Montaigne. Segue-se, com início às 11.30, uma conversa com Maria Antónia Oliveira, autora de Alexandre O’Neill, Uma Biografia Literária. Já depois de um intervalo para almoço, poderá ouvir também Richard Zenith, autor de Pessoa. Uma Biografia; e Clare Mac Cumhaill e Rachael Wiseman, autoras de Metaphysical Animals.

No dia seguinte, 14 de Março, a primeira conversa está marcada para as 10.00, com António Tomás, autor de Amílcar Cabral, o Fazedor de Utopias. Segue-se, às 11.15, uma sessão com Mark Lewisohn, autor de The Beatles: All These Years. À tarde, é vez de Heather Clark, autora de Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath, às 14.30; Patricia Lockwood, autora do livro de memórias Priestdaddy, às 16.00; e Ruy de Castro, autor de biografias sobre Carmen Miranda, Garrincha ou Nelson Rodrigues, à conversa com Ricardo Araújo Pereira, a partir das 17.30.

Fundação Calouste Gulbenkian. 13-14 Mar, Qua-Qui 10.00. Entrada livre, sujeita à lotação do espaço

