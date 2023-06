No miradouro das Amoreiras, o Dia do Yoga celebra-se com aulas gratuitas

A 174 metros do nível do mar e com uma vista espectacular sobre a cidade, o Amoreiras 360º Panoramic View transforma-se num estúdio de yoga na manhã de 21 de Junho. As aulas são gratuitas, mas a inscrição obrigatória.

A ONU oficializou o Dia Internacional do Yoga há nove anos, com o objetivo de enfatizar os benefícios físicos e mentais da prática da modalidade, como a redução dos níveis de stress, ansiedade e doenças cardíacas. A data, que coincide com o solstício de Verão, será marcada pelo Amoreiras 360º Panoramic View com duas aulas gratuitas nas alturas. As sessões estão marcadas para as 08.30 e as 09.30, têm a duração de 45 minutos e capacidade para 45 alunos cada.

Isa Guitana, especialista em Yoga Asthanga com mais de duas décadas de experiência, será a professora de serviço nestas aulas com vista para o Tejo, a ponte e o Cristo Rei, bem como para o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém ou o Aqueduto das Águas Livres. Os participantes podem ser curiosos ou ter alguma experiência – o que não podem é esquecer-se de tratar da inscrição. Para garantir um lugar a 174 metros do nível do mar, é preciso enviar um e-mail para info@casavinyasa.com com o nome, a data de nascimento e os contactos. E depois dar uso aos benefícios do yoga e esperar pacientemente a confirmação.

Amoreiras 360º Panoramic View. Av. Engenheiro Duarte Pacheco (Amoreiras). Elevadores no segundo piso, ao lado da loja da AREA. Qua, 21 de Jun, 08.30 e 09.30. Grátis.

+ O Verão chega ao Beato com cinema ao ar livre, concertos e muitas provas

+ Lisboa Criola e Dino D’Santiago aquecem a Gulbenkian a partir de 23 de Junho