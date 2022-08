No novo restaurante na Avenida, a atenção está na carne (e no brunch ao fim-de-semana)

Ao passar na Rua de Santa Marta é impossível desviar o olhar do número 25. Ainda não tinha aberto e já dava nas vistas pelos janelões que permitem espreitar para dentro: um pé-direito bem alto, luminoso e de tons claros, com algumas plantas à mistura. É assim o Avenida Restaurant & Bar, no novo Browns Avenue: um restaurante virado para a rua com uma carta versátil, mas muito focada na carne.

Francisco Romão Pereira

A aposta é de Pedro Luz, que com a chancela Brown’s tem outros dois hotéis (Apartments e DownTown), na Baixa, e a quem devemos os saudosos Alcântara-Café e Alcântara-Mar. “Já há muito tempo que queria fazer um hotel na Avenida da Liberdade e apareceu esta oportunidade. Este é um hotel de cinco estrelas, com uma decoração mais contemporânea, onde houve uma grande atenção ao design”, conta à Time Out.

No total, o hotel tem 44 quartos e no topo uma pequena piscina, rodeada de verde, qual oásis na cidade. Por causa da dimensão, o acesso aqui é apenas para hóspedes, mas há sempre a possibilidade de se organizarem eventos. Já o restaurante, no piso inferior, e que tanto se pode aceder pela entrada principal do hotel na Rua Rodrigues Sampaio, como pela porta directa na Rua de Santa Marta, é para todos. E conta ainda com uma esplanada interior, bastante sossegada.

Francisco Romão Pereira Bife à portuguesa

Durante a semana, há mesmo um menu executivo, que inclui uma sopa, um prato e uma sobremesa pelo preço fixo de 19€. Às segundas, há bife à portuguesa e mousse de chocolate, às terças comem-se rissóis de camarão com arroz de grelos e creme de arroz doce e às quartas são servidas iscas à portuguesa e tarte de maçã. Já a quinta-feira é dia de pataniscas de bacalhau com arroz de tomate e leite creme e à sexta, por fim, há empadão de almôndegas e abacaxi.

Francisco Romão Pereira Salada de lavagante

A carta, porém, é mais flexível. Há pratos rápidos, que também podem servir como entrada, como o carpaccio de bacalhau fresco (18€), ou os peixinhos da horta (8€), mas também opções frescas como a salada de lavagante (26€). A maior selecção recai nas carnes, sendo o chuletón com flor de sal e tomilho (38€) o grande destaque, dando à vontade para duas/três pessoas. Os acompanhamentos incluem as habituais batatas fritas (5€), mas também um puré de batata com azeite de trufa (7€).

Francisco Romão Pereira Chuletón com flor de sal e tomilho

“Apesar de a cozinha ser mais centrada nas carnes, há uma influência mediterrânica”, destaca Pedro Luz. As sobremesas surprendem por algumas combinações como o arroz doce com gelado de canela (6€) ou o leite creme com gelado de caramelo (6€). Para acompanhar, há cocktails feitos na casa.

Francisco Romão Pereira Arroz doce com gelado de canela

Aos fins-de-semana, prevalece o brunch buffet (25€) com todas as opções habituais desta grande refeição. É para se aproveitar sem pressas, das panquecas e waffles, passando pelas salsichas e pelos ovos de todas as maneiras, sem esquecer a selecção de queijos e charcutaria. Inclui ainda saladas e sopa, bem como vários doces para a sobremesa. Os sumos estão incluídos, havendo ainda a possibilidade de pedir uma mimosa.

Rua de Santa Marta, 25 (Avenida). 210 988 970. Seg-Sex 12.30-15.30, 19.00-22.30. Sáb-Dom 12.00-15.30, 19.00-22.30.

