No Plano, Vítor Adão vai receber um chef por mês para um jantar irrepetível

Estamos habituados a vê-lo rodeado, ora no Plano, ora em múltiplos eventos onde não se nega a cozinhar. E se no restaurante na Graça recebe habitualmente amigos, grande parte das vezes à mesa para grandes banquetes, nos próximos meses Vítor Adão organiza uma série de jantares a quatro mãos. O primeiro encontro acontece já neste sábado com Miguel Laffan, actualmente à frente do restaurante Palma, no Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte. Seguem-se nomes como Diogo Formiga (uma estrela no Encanto, de José Avillez) e Diogo Rocha, do estrelado Mesa de Lemos.

Um chef convidado por mês até ao final de 2025 é o objectivo de Vítor Adão, que inaugura esta série de jantares únicos com Miguel Laffan, cascalense a trabalhar no Alentejo há uns anos. “Partilhando origens, abordagens, experiências e, sobretudo, o fogo, Adão e Laffan propõem um exclusivo menu de seis momentos que promete fazer faísca”, lê-se no comunicado.

O jantar, onde o chef da casa não deixará de trazer os Trás-Os-Montes para a mesa, como sempre faz, terá o preço de 135€, com harmonização de vinhos incluída.

Em Dezembro, no dia 13, é a vez de Rodrigo Castelo trocar por uma noite o serviço no seu estrelado Ó Balcão, em Santarém, para cozinhar com Vítor Adão no Plano. E, mesmo que 2025 ainda não tenha começado, o chef já tem planos até quase ao Verão – correndo bem, acabará por fechar a agenda brevemente.

Diogo Formiga, chef do vegetariano Encanto, é o convidado de Janeiro, enquanto Vasco Coelho Santos (uma estrela no Euskalduna Studio, no Porto) partilha o menu com Vítor Adão em Fevereiro. No mês seguinte, Diogo Rocha ruma de Viseu até à Graça e, em Abril, António Loureiro vem de Guimarães, onde tem uma estrela no A Cozinha. Por fim, em Maio, é a vez de Paulo Alves, o chef da barra japonesa no Praia no Parque.

